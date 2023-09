La bonita ovación de KTM a Dani Pedrosa tras su espectacular carrera al sprint

Dani Pedrosa es el gran nombre del día, con permiso de Jorge Martín, tras su magnífica sprint race del GP de San Marino de MotoGP. El piloto de Sabadell dio un auténtico espectáculo encima de la moto, no daba la sensación de que lleve cinco años retirado, y peleó por el podio hasta el último momento con Pecco Bagnaia. Al final, el español terminó cuarto pero y se llevó una tremenda ovación a su llegada al box de KTM tras una carrera para quitarse el sombrero.

El que fuera tres veces subcampeón de MotoGP completó una carrera perfecta, con un ritmo muy bueno y acabó como la mejor KTM de la parrilla, justo por delante de Brad Binder, quinto. Hay que recordar que Pedrosa no competía desde el GP de España en Jerez el pasado 30 de abril. El catalán llevaba poco más de cuatro meses sin competir pero la sensación que dio fue todo lo contrario, como si nunca se hubiera ido del Mundial.

De hecho, por momentos, parecía como que el piloto español no quería arriesgar y pasar a Bagnaia, al que se le vio sufrir, salvo que el italiano cometiera un error porque era consciente de que el de Ducati se está jugando el Mundial. Aún así, Dani aguantó muy bien los ataques de Binder, que intentó superarle en las últimas vueltas, para cruzar la meta en cuarta posición como mejor KTM. La ovación que se llevó de todo su equipo fue más que merecida.

What an effort! 👏@26_DaniPedrosa just misses out on the podium after @PeccoBagnaia's strenuous defence 👀#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/JEi2VgIQaX

