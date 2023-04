Dani Pedrosa da la clave para hacer podio en Jerez

Dani Pedrosa vivió en sus propias carnes lo que es la sprint race y la agresividad con la que van todos. El piloto catalán reconoció que se arriesga mucho y que cuanto más se arriesga, peor es. Además habló sobre las opciones de hacer podio en la carrera del domingo y agradeció el apoyo de la gente, «ha sido un recibimiento de amor brutal». En la zona de la Peluqui-Nieto todo el mundo coreaba su nombre tras la sprint race.

«He hecho una buena salida en el sprint. Después, en las primeras dos curvas, he perdido posiciones. Luego he recuperado una y después se ha caído Aleix. He intentado pasar a Miguel pero estaba batallando bastante duro él. Tenía algunos puntos para adelantarle pero él ha defendido muy bien. No era muy constante con sus puntos de frenada y eso me pillaba de sorpresa, algunas vueltas frenaba antes y otros después dependiendo de lo cerca o lejos que estaban los otros pilotos. Ha habido un momento que nos hemos peleado y Zarco se venía encima. He preferido aguantar detrás de Miguel e intentarlo en la última vuelta. No quería que Zarco y quien viniera con él nos cogiera y se hiciera un grupo de cuatro. Intentando adaptarme en cada vuelta a los cambios de la moto porque se comporta bastante diferente, los neumáticos sobretodo. Jugué con ese límite para aguantar el ritmo de carrera. En general estoy muy contento porque quedar primero, tercero y sexto es un gran resultado para KTM».

¿Cómo ha sido volver a correr en Jerez?

«Ha sido increíble. He recibido muchísimo cariño desde el primer momento. Ha sido, hasta el momento, un recibimiento de amor brutal».

Opciones de correr en Misano

«No estamos cerca de ese momento. De momento vamos de entreno en entreno. Mañana carrera, pasado test, luego reposo y ya veremos».

¿Qué le ha gustado y qué no de su carrera?

«Me ha gustado el hecho de que hemos sido competitivos, hemos estado cerca del ritmo de carrera. La salida ha sido bastante buena. Quizás la primera vuelta no ha sido lo mejor para mí, las dos primeras curvas sobretodo. Hay muchas decisiones que hay que tomar como los neumáticos. Son decisiones bastante críticas que pueden determinar el resultado. A veces es más sencillo ir con lo que lleve todo el mundo. Lo más difícil es cómo se comporta los neumáticos en carrera. Los neumáticos y la moto cambian mucho cuando sigues a otros pilotos. Tener buenas sensaciones en ese momento es bastante difícil porque no consigues nunca preparar eso».

«Me lo he imaginado. Cuando he pasado en la vuelta de honor he visto que estaban todos en pie».

Tensión en la sprint race

«En las primeras vueltas de la sprint he notado mucha tensión y agresividad. Son carreras, te fichan para ganar, es lo que hay. Sí, se arriesga muchísimo. Cuanto más se arriesga, peor es y más delicado es todo. La gente está siendo muy agresiva».

Toques

«En la primera salida, estuve a punto de tocarme en la curva 2. Frené un poco tarde y casi me choco con Martín».

Hizo la vuelta rápida

«Guay, fantástico. Fue una carrera especial».

Carrera del domingo

«No sé qué esperar. Veremos qué temperatura y qué neumáticos llevan».

¿Podio?

«No lo sé. A ver si puedo mejorar un poco mi salida».