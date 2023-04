Dani Pedrosa: «Jerez es el circuito más especial para reaparecer»

Dani Pedrosa reaparecerá este fin de semana en el Gran Premio de España con una wild card. El triple campeón del mundo y leyenda de MotoGP volverá a subirse a la moto en el circuito «más especial» del calendario para él con el fin de probar nuevas cosas para la moto. De momento, el español reconoce que ni él ni KTM se han fijado un objetivo para esta carrera: «El objetivo principal es ver qué podemos sacar de este nuevo formato y cómo puedo aprender».

Objetivo

«El objetivo principal es ver qué podemos sacar de este nuevo formato y cómo puedo aprender. Ahora los Grandes Premios están siendo mucho más al sprint, en el sentido no sólo de esa carrera, sino también por la vuelta rápida. Los récords se van bajando en cada circuito, porque en cada entrenamiento hacen ataque para la vuelta rápida, así que al final vas apretando ese límite cada vez más. En cambio, en nuestro equipo de test lo que sufrimos es lo contrario, porque no tenemos suficientes neumáticos para hacer ese estilo. Tenemos que conservar los neumáticos y llevarlos hasta el final, y en muchas situaciones los comentarios pueden ser diferentes. El objetivo es intentar ver qué podemos aprender de eso, porque usaremos muchos más neumáticos nuevos. Otra razón de hacer el wild card es por el hecho de que aquí no se nos descuentan esos neumáticos de test, así que puedo seguir probando cosas en la moto. Ver un poco ese concepto desde dentro de cómo son los grandes premios de ahora. Tengo varias pruebas que hacer con la moto y el reto de entender cómo podemos mejorar la moto para la vuelta rápida. Uno de los retos es hacer vueltas rápidas con los neumáticos, para ver cuáles son las limitaciones y hasta qué punto podemos mejorar».

¿Se ha fijado una meta para esta carrera?

«Un resultado concreto no me marco, porque no tengo ninguna referencia y no sé exactamente dónde estoy, porque se han bajado los récords en todos los circuitos y yo aquí rodé solo. No nos hemos puesto un resultado como objetivo, pero sí rodar en unos tiempos decentes y en función de las condiciones de la pista».

Recuperar el chip de competición

«El hecho de estar retirado durante tanto tiempo hace que uno baje un poco el ritmo y te adaptas a ese estado de tranquilidad y de no tener estrés. Volver a dar ese salto, con ese instinto, es bastante difícil una vez lo abandonas. Es algo que tendré que asumir de la mejor manera que pueda, porque como hemos visto en todos los entrenamientos aquí salen a fondo».

Ambiente de Jerez

«Ojalá que pueda aprovechar toda la energía y la buena vibración que siempre traen aquí los aficionados, y que eso me ayude a ir un poco más rápido, porque los tiempos están muy apretados. Hay que intentar aprovechar esa buena onda de este lugar».

Ya ha rodado en Jerez

«Las condiciones en el último test fueron bastante buenas, veremos qué pasa este fin de semana. Ya vemos que los neumáticos pueden fluctuar un poco en el rendimiento, dependiendo de cómo gire el viento, como pasó en la última carrera, en la que hubo muchas caídas el domingo, aunque no sé si fue esa la verdadera causa».

¿Hay algún circuito más especial para volver?

«Éste es el más especial».

Primera carrera al sprint

«A ver qué pasa…. La verdad es que pasan más cosas del séptimo para atrás de lo que se ve en la tele. Me vale con intentar estar un poco activo, con buenos reflejos, para tampoco causar historias como pasó la última vez».

¿Qué puede mejorar KTM?

«Respecto a la aerodinámica, creo que dimos un paso respecto al pasado y va mejor. Si queda algo que aún no hemos mejorado lo suficiente o tanto como querríamos, sería el aspecto de la vuelta rápida. Ahí estamos pecando en alguna parte. Pero luego, también hemos visto que nuestras salidas y nuestro ritmo de carrera son buenos, y que el potencial de la moto está funcionando bastante bien en carrera. Opino que el punto más crítico sería la vuelta rápida. El año pasado teníamos puntos en los que la moto iba muy bien y otros en los que iba bastante mal, así que hemos reducido esa diferencia de forma más constante. En tres circuitos bastantes diferentes que hemos tenido en las tres primeras carreras, los pilotos se han adaptado bastante bien desde el primer momento. Como punto negro, es ese momento de sacar la vuelta y quizá hacer adelantamientos. Sabré más el domingo».