El Barcelona hace oídos sordos al vestuario con el caso Ter Stegen

El Barcelona ha hecho oídos sordos al vestuario culé este jueves retirándole la capitanía a Ter Stegen. Joan Laporta se ha saltado los códigos internos del vestuario y no ha esperado a que los jugadores puedan votar. El club ha tomado su decisión y no ha hecho caso a lo que opinaban sus futbolistas durante la gira.

Desde este jueves, Ronald Araujo será el primer capitán del Barcelona. Estrenará primera capitanía este domingo en el Trofeo Joan Gamper y se espera que coja el micrófono y le dedique unas palabras a los culés. Este momento era precisamente lo que quería evitar el club azulgrana con Ter Stegen. Por ello tanta prisa para quitarle el brazalete hoy mismo. De Jong, Raphinha y Pedri son los siguientes capitanes del Barça.

El vestuario del Barcelona se pronunció durante la gira asiática y varios de sus jugadores declararon con firmeza que el capitán tenía que ser Ter Stegen por su «experiencia y veteranía». Pero no será así. Los futbolistas del Barcelona ni siquiera han sido consultados sobre esta decisión.

«De forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico», recalca el club en su comunicado sobre la retirada de la capitanía a Ter Stegen. Existen unos códigos internos en el mundo del fútbol y los capitanes de un equipo suelen ser votados y elegidos entre los propios jugadores. Pero el Barcelona se ha saltado estos códigos, no ha hecho caso al vestuario y ha tomado su decisión sin pensar en las posibles consecuencias.

Durante la gira asiática, jugadores como Frenkie De Jong, Gavi, Ferran Torres o Dani Olmo dejaron claro que Ter Stegen debía seguir siendo el capitán. No había dudas. Pero es que tampoco el Barça les ha dejado votar. Araujo asume este cargo, quiera o no.

Palabras del vestuario culé sobre Ter Stegen

«Para mí Marc es el capitán del equipo. Como lo ha sido la temporada pasada. Es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años. Siempre ha dado lo mejor al club. Yo apoyo mucho Marc y el equipo también», señaló con contundencia De Jong.

«No sé si va a ver votaciones o no. No hemos hablado de eso. Pero Ter Stegen, solamente por la veteranía y los años que lleva, creo que será capitán», valoró Ferran Torres sobre la capitanía de Ter Stegen.

«Marc es una leyenda del club y hay que respetarlo. Por como es. Y es así. Cuando vuelva de la lesión ya se verá y decidirá el míster», comentó Gavi. «Es un compañero más del equipo. Está bien en Barcelona», culminó otro jugador culé como es Dani Olmo. Aunque en este caso este último solamente ha coincido un año con el portero alemán.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol. Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo.