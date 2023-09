Muere de forma repentina Mike Trimby, ex piloto e ideólogo de MotoGP

El motociclismo está de luto tras la repentina muerte de Mike Trimby, fundador y CEO de IRTA, este viernes por la noche. La noticia ha conmocionado a todo el paddock ya que el británico era toda una leyenda en MotoGP, y por ello le harán un homenaje durante el GP de San Marino. Al terminar la sesión de este viernes, todos los pilotos se unirán para guardar un minuto de silencio por el ex piloto.

«Mike Trimby ha fallecido tristemente. Fundador y CEO de IRTA, y un icono de MotoGP, Trimby será recordado para siempre. Dorna Sports, y toda la familia de MotoGP, envían su más sentido pésame a la esposa de Mike, Irene, a su familia, amigos, colegas y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Mike fue una de las figuras más importantes en la historia de los Grandes Premios de motociclismo. Su vida, sus logros y su memoria serán celebrados durante el resto del Gran Premio de San Marino mientras el paddock se une para honrarle», asegura el comunicado de MotoGP.

Trimby falleció después de sufrir una insuficiencia cardíaca que no pudo superar. El británico fue piloto del campeonato del mundo de motociclismo y en los años 70 se pasó al otro lado para ejercer como mecánico. Años más tarde, en 1986, el ex piloto fundó IRTA, la asociación de equipos que participan en el Mundial de MotoGP, con el objetivo de profesionalizar más este deporte y hacer crecer el campeonato creando una mayor vinculación entre los equipos.

Trimby es uno de los grandes culpables de que MotoGP esté donde está hoy. Su aportación no sólo fue en materia deportiva promocionando el Mundial sino también a nivel de seguridad, ya que con el desembarco de Dorna en el campeonato de MotoGP en 1992, IRTA se convirtió en su mano derecha con el británico como máximo responsable de este organismo. Todos los equipos reaccionaron a la noticia y mandaron un mensaje a su familia y amigos. Se marcha una leyenda. D.E.P.

MotoGP™ is saddened to hear about the passing of Mike Trimby, founder and CEO of IRTA.

We are sending our deepest condolences to Mike's wife Irene, family and loved ones.

Mike will forever be remembered as one of the most important figures in the history of motorcycle racing. pic.twitter.com/wx456ky3Zb

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2023