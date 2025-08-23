Paco González defiende a Guardiola tras su primer batacazo en la Premier: «Los jugadores son un poco…»

Paco González ha defendido este sábado a Pep Guardiola tras sufrir su primer batacazo en la Premier League. Y es que el director de ‘Tiempo de Juego’ de la Cadena Cope ha asegurado que lo que hace el técnico del Manchester City «tiene mérito» y ha achacado más la culpa de la derrota a la plantilla que dispone esta temporada.

«Quitando a Haaland, no digo que los demás no sean buenos jugadores. Reijnders es buen jugador, el central Ruben Dias es buen jugador, Marmoush no dudo que sea buen encarador, pero son un poco japoneses. Es el estilo de Guardiola más uno diferente que es Haaland. Nada que ver con lo que brillaban hace unos años como De Bruyne, Bernando Silva o Foden», ha afirmado Paco González.

«Yo es que veo al City y es en la portería Guardiola; en defensa, Guardiola, Guardiola, Guardiola, Guardiola; en el centro del campo, Guardiola, Guardiola, Guardiola, Guardiola; en la delantera, Guardiola, Haland, Guardiola», ha agregado el periodista deportivo.

Los Sky Blues parecían que llegaban frescos y renovados, sobre todo tras la goleada que endosó a domicilio en la primera jornada ante el Wolves, pero un serio Tottenham Hotspur de Thomas Frank hizo que regresaran los fantasmas del curso pasado, a ser un equipo sin ideas, con una defensa discutible otra vez y perdedor al caer 0-2 en el Etihad Stadium.

Cierto es que el City afrontaba un examen más exigente en esta ocasión ante el campeón de la Europa League, que venía más centrado en sus problemas fuera del campo tras perder a Eberechi Eze en favor de sus grandes rivales, que pendiente de lo que pasase en el feudo del equipo de Guardiola.

Con este duro golpe de realidad, Guardiola ha recibido un nuevo mensaje: todavía queda mucho trabajo por hacer y quizás unos cuantos millones por gastar en un lateral derecho y en un extremo izquierdo.