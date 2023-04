Dani Pedrosa se pone un sobresaliente en su regreso

Dani Pedrosa ha puesto el broche final a un fin de semana de ensueño en Jerez. El piloto catalán ha hecho un repaso a su regreso y agradece a la afición española por el recibimiento que le han dado. Respecto al fin de semana, el de KTM le pone un 10 aunque asegura que ha notado bastante oxidad su agresividad. «Mi velocidad era buena pero mi agresividad estaba más oxidada y la de los jóvenes estaba bien pulida».

Fin de semana especial en Jerez

«Ha sido una sensación bestial este fin de semana con la gente, pero no sólo con la afición que me ha apoyado muchísimo, en la Rider Fan Parade casi me pongo a llorar cuando estaba en la zona de Nieto-Peluqui. Y los pilotos también me han apoyado muchísimo. Entiendo que es difícil a la vez estar compitiendo y apoyar a otro piloto, pero ha sido muy bonito por su parte también».

Estado físico

«Punto número uno, me gusta hacer las cosas bien y, dos, tengo detrás un gran equipo, una gran fábrica, que han hecho un gran trabajo para poner dos motos en el box que han ido muy bien. Hemos ido progresando con nuestras evoluciones y hemos ganado velocidad. He notado en carrera, salida, primeras vueltas y sobretodo en los adelantamientos estar bastante más oxidado y los jóvenes todo lo contrario. Mi velocidad era buena pero mi agresividad estaba más oxidada y la de ellos estaba bien pulida. En las cuatro salidas que he tenido nunca gané posiciones sino que las perdí. Adelantar cuando estábamos en ritmo es otro de los aspectos en los que no me he encontrado cómodo porque la categoría ha cambiado mucho cuando sigues a un piloto. No puedo pedir más».

Correr en Misano

«Estoy muy contento con lo que hemos hecho. Hay que dejar el sitio para los jóvenes. Es su momento. No voy a disfrutar tanto como aquí, no va a ser mejor. Espero que podamos seguir evolucionando la moto y si hay que hacerlo porque es necesario, lo valoraremos con el equipo. Ahora mismo no lo sabemos».

¿Ha cumplido los objetivos?

«Me ha sorprendido lo de la vuelta rápida. No hemos estado tan mal. Otro punto que he podido estudiar es cuando vas a rebufo. También he podido ver un poco el motor, cómo reacciona en las aceleraciones con otras motos. Son muchos datos que tendremos que ver en fábrica qué resumen sacamos. Como piloto me tenía que adaptar a las presiones, qué se siente al salir con un neumático con baja presión que se siente casi chafado es una sensación extraña. En dos vueltas sube de presión y si sales a una presión muy alta se te va al cielo. Pilotar de esa manera no era una cosa que yo tenía por mano. En los tests el equipo de carreras probará algunas cosas. Veremos qué pasos dan en el equipo porque probaran algunas cosas que yo ya he probado. Por lo demás, quiero dar las gracias a la afición y a la prensa porque ha sido un momentazo este fin de semana».

¿Se ha contenido?

«No quería repetir lo de la última vez ni liarla. Yo estoy puntualmente en el campeonato y no quiero que pase nada y lesionar a nadie. Estaba buscando que no me toquen y no tocar mientras ellos se tocaban todo el rato para buscar el hueco. Esa diferencia la he notado bastante fuerte. En la sprint hice una carrera más de aprendizaje. En cambio en esta carrera he cambiado de estrategia porque la primera vuelta he perdido dos posiciones y tenía que atacar porque sino el neumático después no funciona igual. He atacado dos veces pero me he colado varias veces y he perdido más posiciones. Me estaba saliendo mal porque cada vez que lo intento pierdo y volví a la estrategia del sábado».

Nota al fin de semana

«Le pondría un 10. Todo ha ido muy bien. La velocidad estaba ahí. En el qualy nos desenvolvimos muy bien, nos metimos en la Q2. Han pasado cosas muy buenas. En carrera me ha faltado estar más espabilado. A nivel físico notado que el viernes me encontraba mucho más fresco, con chispa. Al tener tanta intensidad cada día, el día dos me noté más apagado. Hoy me he levantado y no tenía esa misma chispa que el primer día. No me ha dado tiempo a recuperarme y estar fresco».

¿Deberían ir más al trantrán los pilotos?

«A ver, pobres. Esto es para abrir un debate. Si en cada carrera tienes bandera roja, caídas, lesiones. ¿Cómo está Miguel? Es un rollo que en cada carrera pase algo y pierdas a un piloto o que haya bandera roja y demás, pero si no atacan y no consiguen el resultado para su marca, luego se sientan ante los periodistas y qué os cuentan. Cuando la carrera se estira, luego es muy difícil adelantar, porque se va rápido, porque el tío de delante te succiona en la frenada. El rebufo de la recta de la recta, cuando vas a la frenada, si no te apartas, aunque frenes muy fuerte él te succiona y la moto no frena. Le pillas y tienes que apartarte y salirte. Es realmente complicado. Por eso la gente lo intenta al principio, cuando está todo el paquete junto, porque es más fácil pasar ahí, pero hay motos por todas partes y si el primero frena, el segundo también. y el tercero, y el cuarto ya se lo come. Es más complicado en la moto de lo que se puede ver por la tele».

¿Qué le ha aportado a KTM?

«Hemos ido trabajando cada año, evolucionando y mirando qué partes hay que mejorar, cuáles son nuestros puntos débiles. Intentando cambiar algunas ideas. Con el tiempo hemos limado aspectos que estaban muy arraigados y que eran difíciles de cambiar. Tenemos algunos cambios importantes y eso nos ha dado un plus. Es un trabajo en equipo».