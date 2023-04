Aleix Espargaró se rinde a Dani Pedrosa

Aleix Espargaró ha sido el más rápido del día en el GP de España de MotoGP. El piloto de Granollers batió el tiempo de su compañero Maverick Viñales y el de Dani Pedrosa en la práctica 2. Sorprendentemente, el de Aprilia fue capaz de mejorar en la sesión vespertina cuando más apretaba el sol. Reconoce que ni él mismo se lo esperaba, aunque reconoce que podría haber ido más rápido en la práctica 1. Respecto a Dani Pedrosa, el catalán afirmó no sentirse sorprendido por su rendimiento y lo cataloga como uno de los tres mejores pilotos de la historia del motociclismo.

Mejor tiempo

«La verdad es que no lo esperaba. Esta mañana se ha ido ya muy rápido, pero en MotoGP siempre pasa lo mismo. Siempre estás viendo Moto2 y Moto3 que no han bajado, pero MotoGP es increíble. Hay mucho nivel. Las condiciones eran muy difíciles pero se ha rodado muy rápido. No pensaba bajar el tiempo».

¿Podía haber ido más rápido en la p1?

«Sin duda, mucho más. Si hubiera montado el segundo neumático estoy seguro de que habría ido mucho más rápido que el tiempo que he hecho por la tarde».

Buen cierre de día

«Está bien, pero no por la vuelta rápida sino sobre todo por el ritmo, hemos sido capaces de hacer 1:38.0 en muchas vueltas con los neumáticos usados, con el medio, que es con el neumático con el que voy a correr en las dos carreras, y eso es lo que me da mejores sensaciones. Cuando hay mucha temperatura y las motos patinan la Aprilia funciona muy bien. Lo de hoy ha estado bien, pero si no hago un buen crono no servirá de nada. Será importante hacerlo mañana».

«Me ha sorprendido menos que a todo el mundo, pero obviamente que sorprende que sea capaz de rodar tan rápido. Para mí es un top 3 de la historia de las motos, sin duda, y te dice mucho que un tío de 38 años que está en casa, sin el ritmo de competición, sin sobre todo, y más importante, ese hambre que tenemos nosotros por ganar ahora, después de haber ganado tanto, y aún así llegar aquí con una KTM y hacer lo que ha hecho y lo rápido que ha ido… Es increíble».

¿Ve a Pedrosa como rival por la victoria?

«Dani siempre es rival, es un piloto muy rápido. Ha entrenado mucho aquí y en todas las condiciones. No le va a ser fácil hacer una carrera después de tanto tiempo, a un nivel tan alto, pero después de toda la información que tiene, de todos los días de test que ha hecho y de cómo está yendo hoy, claro que es rival».

El físico no será un problema

«Dani tiene un estilo de pilotaje muy suave, levanta muy bien la moto, es muy suave con el gas y eso hace que no base su estilo de pilotaje en el físico como sí lo hacen otros pilotos más agresivos, como Márquez, Jorge Martín e incluso Bastianini a veces, que son más agresivos y usan más el cuerpo. Eso le favorece. No sé cómo de duro estará entrenando, pero la carrera, sobre todo el domingo, será dura».

Bagnaia, fuera de la Q2

«Esto es sorprendente, sinceramente. Que Pedrosa fuese fuerte me lo imaginaba. Después de tantos test y con alguien como él, me lo imaginaba. Pero lo otro es extraño, porque hay circuitos en las que te cuesta más que en otras, pero el año pasado aquí hicieron primero y segundo (Bagnaia y Quartararo). No entiendo muy bien qué ha pasado, pero sólo es viernes y mañana puede pasar de todo».