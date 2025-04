Maverick Viñales confía en el Real Madrid para la final de Copa: «Todo puede suceder»

Maverick Viñales es seguidor del Girona, pero reconoce que «desde siempre he sido del Real Madrid». Este sábado se disputa la final de la Copa del Rey en La Cartuja (Sevilla) entre Real Madrid y Barcelona y el piloto del Red Bull KTM Tech3 hizo su valoración sobre el encuentro. Aunque cree que los blancos no llegan en su mejor momento, él confía en que su equipo acabe levantando el título y se lleve el trofeo a casa.

El que fuera campeón del mundo de Moto3 en 2013, expresó su apoyo al Real Madrid para la final copera y señaló que en este partido «todo puede suceder». «Yo soy del Girona, pero desde siempre he sido del Real Madrid. No porque sea de allí, voy a ir con alguien que no sea el Madrid. Obviamente, creo que no llegamos en el mejor en el mejor momento, pero yo creo que todo puede suceder», dijo.

Al ser preguntado por un resultado, la predicción del piloto español fue que «si llegamos a penaltis estaré contento». Desde OKDIARIO se le insistió en que debía mojarse, que su ex compañero en Aprilia Aleix Espargaró, reconocido seguidor del Barcelona, había dicho 2-0 para los azulgranas, Maverick Viñales insistió en que «si llega a penaltis estaré contento».

Respecto a su Girona, que atraviesa una situación muy delicada en la Liga, el piloto español de MotoGP quiso mandarles «toda la energía posible porque es importante para la ciudad y para los propios jugadores mantenerse en Primera. Me parece tan increíble como el año pasado se meten Champions y en cuestión de meses pueden cambiar tanto las cosas. Es increíble. Es por eso que hay que confiar siempre en las cosas, porque es que puede cambiar todo tan rápido que tienes que estar siempre muy concentrado. O sea, no te sorprende a ti, no te deja como decir qué raro».