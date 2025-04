Maverick Viñales: «Márquez tiene el Mundial bastante bajo control»

Maverick Viñales atendió en exclusiva a OKDIARIO desde el circuito de Jerez-Ángel Nieto en la previa del GP de España de MotoGP. El piloto de KTM analizó toda la actualidad del Mundial de MotoGP, el gran momento de forma de Marc Márquez y la situación actual de KTM, que atraviesa por un momento delicado con problemas financieros. Además, Mack llega en un gran momento tras hacer segundo en Qatar, aunque después se lo quitarían por no respetar las presiones mínimas.

Pero eso le daba igual, el resultado estaba ahí y eso le da moral para seguir creciendo. Respecto al tema KTM, Maverick Viñales deja claro a este periódico que «confía» mucho «en el proyecto» y que la marca austriaca va «a sacar hacia adelante el proyecto». La marca atraviesa por un delicado momento debido a los problemas económicos que le han obligado a hacer un reajuste económico, pero aun así el español no se baja del barco y sigue apostando por ellos.

Pregunta.- Primera carrera en Europa y primera en España, en casa, ¿qué se siente al llegar aquí a Jerez?

Respuesta.– Bueno, Jerez es siempre un circuito especial por la afición, porque es el primero en casa y después porque es un circuito bonito de pilotar. Un circuito que tiene de todo. Tiene curvas rápidas, lentas, curvas redondas, aceleraciones, frenadas. Es un circuito muy completo, donde yo me divierto bastante pilotando.

P.- ¿En su ranking de grandes premios, dónde lo situaría el de Jerez?

R.- Top tres. Es de los más guais de pilotar. Si hablamos de pilotar, para mí, Phillip Island es el top uno y Austin el segundo.

P.- El año pasado, en la sprint hubo dos KTM en el podio, Pedro y Dani. ¿Se podrá repetir este año?

R.- Siempre se puede. Hay que pensar que siempre se puede. No hay que limitarse. Pero es obvio que paciencia y trabajo. Con paciencia y trabajo. Es algo que me repito mucho y que le repito al equipo, que tengan paciencia y que trabajemos de una manera correcta y ordenada como lo estamos haciendo. Y los resultados se están viendo, así que es algo que debemos aplaudir a como lo estamos haciendo.

P.- Viene en un gran momento. A pesar de lo sucedido en Qatar, la realidad es que estuvo peleando por la victoria con la mejor moto de la parrilla… ¿Qué sintió al volver a estar luchando por los primeros puestos?

R.- Confianza. Esa es la palabra, confianza. La sentí. Sentí mucha confianza ya en Austin cuando hice una vuelta detrás de Marc, luego hice como seis o siete detrás de Pecco y sentí una confianza enorme en las capacidades y cómo estaba pilotando la moto. Pero entiendo perfectamente que es cuestión de tiempo y de creer en el proyecto. Y me vuelvo a lo mismo, confianza.

P.- ¿Y pudo sacar cosas positivas?

R.- Claro que sí. Saqué dónde nuestra moto es fuerte y dónde debe mejorar. Así que todo fue positivo. Y lo bueno es que hay puntos fuertes en la moto. No es que todo es inferior, hay puntos que son mejores. Debemos aferrarnos a esos puntos y mejorar un poquito los siguientes.

P.- Usted ya es el primer piloto en ganar con tres fábricas distintas. ¿Sería un sueño hecho realidad lograr la victoria con la cuarta marca aquí?

R.- Más que fuera por la cuarta marca o fuera aquí en Jerez, para dedicarle a mi primo (Dean Berta Viñales, que falleció tras un accidente en Jerez en 2021) sería… De mis victorias sería la guinda del pastel.

P.- ¿Haría alguna celebración especial? ¿La tienes ya pensada?

R.- No la haría aquí. La haría en casa, por supuesto.

P.- Pese a todo, parece que la KTM dio un salto en Qatar pero ¿qué les falta para poder estar constantemente peleando por top-5 cada carrera?

R.- No hemos cambiado prácticamente nada después de la carrera de Argentina. Simplemente, necesitamos tiempo para entender qué es lo que mejor le va la moto o cómo yo puedo pilotarla de la mejor manera para sacarle el máximo rendimiento. La diferencia entre el Gran Premio de Argentina y el de Qatar es el rendimiento de la moto. No es nada más que eso. Pero está claro que unos circuitos se adaptan un poquito mejor, otros un poquito peor, pero los un poquito peor hay que estar peleando, como tú has dicho, por el top cinco. No hay que estar noveno, hay que intentar estar en el top cinco. Y en los mejores tenemos que intentar luchar por ganar o por estar en el podio. Eso obviamente que es una presión que a día de hoy es grande porque estamos un poco lejos, pero sabemos perfectamente que es algo que deberemos luchar en un futuro. Así que hay que tenerla en mente.

P.- ¿La situación de KTM está afectando a la evolución de la moto? ¿Cómo son capaces de evadirse de todo lo que se dice o deja de decir?

R.- Yo te tengo que decir que confío mucho en el proyecto desde el momento en que firmé con ellos. Es obvio que hubo un momento que parecía que esto era que se iba a cerrar directamente. Pero nunca he tenido un sentimiento de preocupación. Confío en la fábrica. Confío que van a sacar hacia adelante el proyecto. Al final ellos tienen la misma meta que la que tengo yo, entonces eso es fantástico. Y es que no he tenido ni un segundo de decir ‘a lo mejor deberemos mirar hacia otro lugar’. He confiado en KTM siempre.

P.- ¿Entonces se esperaba estar en esta situación o ya lo sabía cuando firmó?

R.- No lo sabía. Claro que no.

P.- Habla de confianza en el proyecto, pero imagino que no estará ajeno a los rumores de la posible marcha de Acosta a Honda, ¿usted también está activo en el mercado para el año que viene o ya tiene claro su futuro?

R.- Yo confío. Confío en que KTM va a dar el máximo y nos va a dar el arma para lo que pueda hacer. Yo lo confío.

P.- ¿Confía en volver a ver a KTM arriba?

R.- Ya estuve en Qatar. No hay que confiar, ya lo he hecho.

P.- Me refería a estar peleando por ganar.

R.- Eso hay que ver. Es obvio que donde se pueden girar las tornas es en el nuevo reglamento. Ahora yo creo que nos vamos a acercar mucho y en el nuevo reglamento es donde hay que girar las tornas.

P.- Ahí se igualará todo un poco más.

R.- Sí, porque el primer año va a ser un poco así, el que haga el mejor motor y la mejor moto va a ganar. Se juntará la experiencia, se juntará también neumáticos nuevos. Va a ser divertido, pero hay que confiar en la fábrica. Yo confío y hay muchos aspectos que me gustan y otros que hay que pulirlos. Al final, también con pilotos diferentes, pueden ver áreas donde se pueden trabajar mejor o que ya KTM lo hacía bien.

P.- ¿Cuál es el objetivo suyo y de la marca para este año?

R.- Llegar al nivel. Llegar al nivel y luchar.

P.- ¿Y qué os falta para llegar al nivel?

R.- Tiempo. Para mí, tiempo y entender bien la moto y un test que lo vamos a tener pronto y que Pol y Dani puedan probar bien. Porque las veces que han ido a probar un día hacía frío, el otro no pudieron rodar en Jerez. Así que un poquito de tiempo y probar más cosas en la moto.

P.- ¿Y el Mundial cómo lo ve? Parece que Marc ha cogido carrerilla y va lanzado. ¿Cree que hay alguien que pueda pararlo ahora?

R.- Yo siempre entiendo, quiero decir, con la experiencia que he vivido en el Mundial, no es como empieza, sino como acaba el Mundial. Puede cambiar mucho de mitad de año hacia adelante, para bueno o para malo. Creo que Marc lo tiene bastante bajo control. O sea, lo vi pilotando bien, en sitio, en su mejor forma. Entonces es normal que tenga un extra. Hay que ver Pecco cómo reacciona. Ahí veremos la reacción de Pecco como piloto. Aquí en Jerez creo que Marc va a ir muy rápido porque ya lo fue el año pasado con una moto que en teoría era un poco inferior, pero hay que ver en los siguientes circuitos. No te sabría decir. Por el momento, claro, si ahora decimos si esto va a ser así hasta final de temporada, obviamente creo que todos sabemos la respuesta, pero pueden cambiar cosas. En el motociclismo uno más uno difícilmente es dos.

P.- ¿Qué le pareció el accidente de Jorge Martín? ¿Ha podido hablar con él?

R.- Yo creo que Jorge, dentro de todo lo malo de la situación, ha tenido suerte, porque realmente yo cuando vi las imágenes dije se me heló, se me heló el cuerpo porque la imagen fue…

P.- ¿Con quién va en la final de Copa? ¿Barça o Madrid?

R.- Yo soy del Girona, pero desde siempre he sido del Real Madrid. No porque sea de allí, voy a ir con alguien que no sea el Madrid. Obviamente, creo que no llegamos en el mejor momento, pero yo creo que todo puede suceder.

P.- ¿Se moja con un resultado?

R.- Si llegamos a penaltis estaré contento.

P.- Aleix dijo 2-0 para el Barça….

R.- Si llega a penaltis estaré contento.

P.- ¿Y al Girona cómo lo ve? Se le ha complicado un poco la situación en la Liga…

R.- Yo les mando toda la energía posible porque es importante para la ciudad y para los propios jugadores mantenerse en Primera. Me parece tan increíble como el año pasado se meten Champions y en cuestión de meses pueden cambiar tanto las cosas. Es increíble. Es por eso que hay que confiar siempre en las cosas, porque es que puede cambiar todo tan rápido que tienes que estar siempre muy concentrado. ¿O sea, no te sorprende a ti, no te deja como decir qué raro.