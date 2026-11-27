Después de arrasar en los cines de todo el mundo, La Odisea llegó al mercado doméstico online el pasado 17 de noviembre. Aparte de, por supuesto, sacar sus formatos digitales en versión de DVD, Blu-ray y 4K Ultra HD. Pero, ¿se puede replicar la experiencia cinematográfica del patio de butacas desde el hogar? Su director, Christopher Nolan, fiel defensor de la asistencia religiosa a los cines, ha explicado en una entrevista reciente cómo debemos ver en casa su versión del poema épico del regreso de Ulises a Ítaca.

Una de las grandes polémicas que tuvo La Odisea en su llegada al box office internacional, más allá de la selección étnica de su reparto, fue el recorte de imagen que las salas estándar hacían del material primigenio, proyectado en el exclusivo formato IMAX 70 mm. Una decisión por la que a Nolan se le acusó de cierto elitismo, ya que únicamente 41 cines en todo el mundo contaban con la capacidad para proyectar todo lo filmado por el cineasta y teniendo recortes de hasta un 40% de la información visual vertical de cada plano.

Así, si los requisitos del ganador del Oscar eran tan excluyentes ya en la distribución. Ahora el autor londinense ofrece la clave para intentar de algún modo replicar el efecto de tener una especie de minicine en el salón de casa.

Para ver ‘La odisea’, Christopher Nolan apuesta por los proyectores: «Es un tipo de concentración diferente»

Hablando con Polygon, el director de Memento e Interstellar ha explicado las diferencias que existen en cuanto a la implicación de los espectadores frente a una historia en las salas o en la comodidad del hogar:

«En casa es un tipo de concentración diferente porque, sí, puedes pausar la película, ir a por algo de picar, ya sabes, lo que sea, y volver. Pero te permite controlar el ritmo y fijarte de verdad en los detalles. A lo largo de mi carrera ha sido muy emocionante ver los avances en cuanto a lo que se puede hacer en casa».

Después, en cuanto al soporte, Nolan no parece apostar demasiado por los televisores y sí por los proyectores. «Ya sabes, puedes hacerte con un proyector relativamente barato y de bastante buena calidad, instalarlo en tu salón, quizá añadir unas palomitas a la ecuación o lo que sea, ya sabes, tener tu propio minicine», aseguró.

¿Cuándo llegará ‘La odisea’ al streaming bajo suscripción?

Todavía no existe una fecha oficial para ver La odisea en el streaming bajo suscripción. Sin embargo, lo más probable es que termine aterrizando en plataformas como SkyShowtime o Movistar Plus a principios de 2027.

De momento, sólo podemos disfrutarla vía alquiler o compra en portales como Rakuten TV, Prime Video y Apple TV.