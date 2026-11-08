Christopher Nolan exige a los estudios una protección real de los derechos de autor frente a la IA: «Quieren presentarla como una especie de monstruo de Frankenstein»

Existe un sector extremadamente purista de cinéfilos que devalúa la obra de Christopher Nolan por su popularidad global. Pero hay algo innegable e inherente a la presencia del británico en la industria: es el primer valedor de la experiencia cinematográfica en el Hollywood actual. Nolan no sólo está comprometido con el séptimo arte filmando largometrajes que rehúyen el abuso de los efectos prácticos y las pantallas verdes. También es uno de los principales críticos del uso de la inteligencia artificial y sus diferentes aplicaciones por parte de los grandes estudios. Ahora, habiéndose cumplido la mitad de su primer mandato como presidente del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), el oscarizado realizador ha querido presionar a las major para que, de una vez por todas, protejan los derechos de autor frente a la IA.

En una entrevista reciente, el responsable de películas como Memento, Origen o Interstellar explicó cómo el control de las recreaciones de la tecnología regenerativa depende exclusivamente de la colaboración de las productoras, aparte de sentirse «complacido» de que La Odisea, su última cinta, sea el primer blockbuster con una cláusula legal que prohíbe el uso de la película como datos de entrenamiento para la IA. La adaptación de la obra clásica de Homero es una rara avis dentro del amalgama de grandes superproducciones de la meca del cine. Entre otras cosas, porque Nolan utilizó escenarios reales, rodó en mar abierto y dio prioridad a los efectos prácticos frente al CGI.

Christopher Nolan exige responsabilidad a los estudios frente a la IA: «Debemos oponernos firmemente a eso»

En una entrevista con el podcast Hollywood Insiders, el cineasta habló de cómo parece que las compañías quieren escurrir el bulto en su responsabilidad con respecto a la utilización de la IA, apelando a la excusa de que su empleo futuro pueda no atenerse al control que previamente creían tener:

«La IA es un término demasiado amplio. Describe demasiadas cosas y las empresas lo utilizan para eximirse de responsabilidad. Quieren presentarla como una especie de monstruo de Frankenstein que puede descontrolarse y cambiar el mundo sin que ellas rindan cuentas. Debemos oponernos firmemente a eso».

En la charla, Nolan tampoco quiso desviar la atención de lo realmente importante: los derechos de autor pertenecen a dichas compañías, no a los creadores. «En el Gremio estamos muy centrados en exigir responsabilidades a los estudios para que protejan sus derechos de autor. No podemos hacerlo. Salvo contadas excepciones en el gremio, no somos los titulares de los derechos de autor de películas en las que hemos trabajado. Eso les corresponde a los estudios», explicaba el director.

¿Qué posibilidades tiene ‘La odisea’ en los Oscar de 2027?

Sea o no la próxima triunfadora de la alfombra roja, una cosa parece casi asegurada: La odisea recibirá un buen número de nominaciones en los Oscar 2027. Siempre resulta complicado coronarse con las consideraciones reinas de la noche de los premios, pero sin duda, el filme es una de las principales candidatas en las categorías técnicas. Y eso la convierte en un proyecto que podría llevarse a casa, como mínimo, 5 estatuillas doradas.

Tendremos que esperar al 21 de enero para descubrir si la vuelta a Ítaca de Odiseo llega acompañada de la gloria de los principales galardones del celuloide.