Jorge Lorenzo se convierte en mánager deportivo de Víctor Cubeles

El ex piloto mallorquín Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo de motociclismo, se ha convertido en el mánager deportivo de Víctor Cubeles, uno de los jóvenes talentos del motociclismo nacional y cuya carrera también ha estado supervisada por su padre, Chicho Lorenzo.

Según informaron este miércoles desde la agencia de comunicación de Jorge Lorenzo, el balear se encargará de gestionar la carrera de Cubeles, «conocido en el paddock como Chico Maravilla», en lo que supone «el nacimiento de un nuevo modelo de desarrollo de talento en el motociclismo, inspirado en los principios que han marcado a los grandes sistemas de formación del deporte mundial».

El triple campeón del mundo de la categoría de MotoGP ha iniciado una nueva etapa en la que desea «convertir su experiencia en legado y estructurar un sistema que trascienda a los pilotos individuales», a través de un proyecto que pretende «crear en el motociclismo lo que La Masía ha sido para el fútbol», apuntaron desde Media Power a través de una nota de prensa.

Este sistema está basado en método, formación integral, toma de decisiones a largo plazo y una identidad propia desde las primeras etapas del piloto. «Un modelo donde no solo se formen corredores rápidos, sino deportistas completos, preparados técnica, mental y estratégicamente para llegar a la élite», subrayó.

Y este acuerdo con Víctor Cubeles representa el primer paso visible de este sistema y se apoya en «una continuidad histórica» ya que ‘Chicho’ Lorenzo, padre de Jorge y una de las figuras más influyentes en la formación de pilotos a nivel internacional, ha sido entrenador de Cubeles en etapas clave de su desarrollo. «La metodología, por tanto, no se improvisa: viene probada, evolucionada y ahora estructurada», advierten.

El modelo se articula en torno a tres pilares estratégicos que son la Gestión deportiva y planificación de carrera, con decisiones pensadas a medio y largo plazo, priorizando el desarrollo real del piloto por encima de resultados inmediatos, la Representación y relación con equipos y sponsors, creando un entorno estable, profesional y alineado con la evolución del piloto, y el ‘Acompañamiento integral’, trabajando no solo el rendimiento en pista, sino la mentalidad, la disciplina, la exposición mediática y la preparación para la élite.

La implicación de Jorge Lorenzo será directa y continuada, participando activamente en las decisiones clave del proyecto y trasladando al día a día del piloto la exigencia, la mentalidad y el estándar que marcaron su carrera como campeón del mundo.

«He vivido el motociclismo desde dentro durante toda mi vida. Ahora siento que es el momento de devolver al deporte todo lo que me ha dado, creando un sistema que ayude a los jóvenes pilotos a crecer con método, criterio y una visión clara. Víctor representa perfectamente ese punto de partida», remarcó Jorge Lorenzo.

Por su parte, Víctor Cubeles tiene claro que «formar parte de un proyecto liderado por Jorge y Chicho Lorenzo es una oportunidad única». «No se trata solo de competir, sino de aprender a construir una carrera con bases sólidas», admitió.

«Este acuerdo marca el inicio de una estructura que aspira a convertirse en referencia dentro del motociclismo formativo, combinando experiencia, método y visión estratégica. Un proyecto que mira al futuro con la ambición de crear una escuela de pensamiento y rendimiento, donde cada piloto sea el resultado de un sistema, no de la improvisación», sentenció la agencia de comunicación del pentacampeón del mundo.