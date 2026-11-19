Zverev, en modo superlativo, apea a Fils y dibuja el escenario final de las ATP Finals. Sobre el bailarán cuatro raquetas el próximo sábado y las dos últimas el domingo. Su victoria lo empareja con Medvedev o Tiafoe, todavía por determinar, pero lo que está claro es que Shelton será el rival de Alcaraz por un puesto en la final de las ATP Finals. El triunfo de Zverev sobre Fils así lo dictamina.

Shelton finaliza en segunda posición su grupo, mientras que Alcaraz terminará el suyo como líder después de haberse impuesto en los dos primeros partidos. Está por ver qué ocurre en el tercero, será este viernes contra Cobolli y tras someterse a pruebas médicas que han descartado una grave lesión. No obstante, el murciano no podrá ofrecer todas sus prestaciones.

Las semifinales serán el primer enfrentamiento entre Alcaraz y Shelton desde que se hiciera oficial la unión del estadounidense con Ferrero, quien fuera entrenador del murciano. El técnico estuvo unos días en Turín para acudir a la cena de ex números uno y, de paso, tener su primera toma de contacto con Shelton. Entrenó los primeros días junto a él y estuvo presente en su primer partido del torneo.

Ferrero, también en Turín, se reencontró con Alcaraz casi un año después de su abrupta ruptura. Todavía está por ver el nivel del murciano para dicho partido porque antes se enfrentará a Cobolli con el objetivo de probarse. La parte positiva es que dicho enfrentamiento es intrascendente, pues ya está clasificado a semifinales como primero de grupo. Así las cosas, Alcaraz continúa su particular contrarreloj para recuperar el máximo estado de forma física.