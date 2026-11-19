Antes de comprar un electrodoméstico en el Black Friday conviene mirar dos cosas que casi nadie mira: cuánto gastará en casa y si el descuento es real. Lo primero lo comprueba solo el 14 % de los españoles, según una encuesta publicada este 18 de noviembre de 2026.

Lo segundo tiene una regla clara. La ley obliga a calcular la rebaja sobre el precio más bajo de los 30 días anteriores, y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisa de que muchas tiendas no lo hacen.

El dato del 14 % sale de un estudio de la consultora Censuswide encargado por Samsung, que fabrica electrodomésticos. Se hizo entre 6.001 adultos de seis países europeos, 1.000 de ellos en España, del 29 de octubre al 5 de noviembre. Lo recoge la nota de la marca.

Precio sí, consumo no

Los españoles que buscan ofertas de electrodomésticos dedican de media 3 horas y 25 minutos a hacerlo.

Según el estudio, el 36 % de los españoles compara precios entre tiendas. Un 32 % lee opiniones de otros clientes. Otro 33 % sigue la evolución de los precios en las semanas previas al Black Friday.

Además, el 33 % retrasa a propósito la compra de un electrodoméstico para esperar un descuento. Y el 30 % ya usa la inteligencia artificial para comparar ofertas, frente a una media europea del 22 %.

En cambio, pocos miran lo que pasa después de la compra. Solo el 23 % comprueba la eficiencia energética y otro 23 % busca datos sobre su fiabilidad o su vida útil.

Lo que piden a cinco años

La paradoja es que ocho de cada diez dicen dar prioridad a lo que dura. El 80 % cree que una buena compra de Black Friday debe seguir mereciendo la pena cinco años después.

El 82 % espera que el aparato siga funcionando bien en ese plazo sin tener que cambiarlo. El 80 % quiere que le ayude a controlar la factura de la luz. Y el 79 % confía en gastar poco o nada en reparaciones.

Cuando se les pregunta por qué pagarían más de entrada, con hasta dos respuestas posibles, la eficiencia gana. Citan la eficiencia y una factura más baja (32 %), la fiabilidad (26 %) y una vida útil más larga (23 %). Las mejores prestaciones quedan por detrás, con un 19 %.

Cuando la oferta sale cara

Más de uno ya se ha llevado un chasco con una oferta. El 21 % de los españoles que compran electrodomésticos dice que uno grande comprado con descuento le duró menos de lo esperado.

El 18 % tuvo que repararlo antes de tiempo y el 16 % descubrió que gastaba más de lo previsto. Un 20 % se dio cuenta después de que otro modelo le habría salido más a cuenta.

Samsung aclara que esas compras no se hicieron necesariamente en el Black Friday.

Cómo saber cuánto gastará

El estudio propone hacerse tres preguntas antes de pagar. La primera es si el descuento es de verdad una buena compra. No basta con el porcentaje: hay que pensar en qué uso se le va a dar.

La segunda es cuánto costará usarlo. Para saberlo hay que mirar la clase de eficiencia energética y el consumo estimado de luz y agua, y pensar cuántas veces se va a poner. También ayuda elegir la capacidad adecuada y usar los programas de ahorro.

La tercera, si seguirá siendo una buena compra dentro de cinco años. Para eso propone leer opiniones de clientes a largo plazo, revisar la garantía y comprobar que haya reparación y piezas de repuesto.

El confort de casa también se nota en la factura. Los expertos en climatización coinciden en que la humedad ideal dentro de casa está entre el 40 y el 60 %.

Lo que dice la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha preguntado por el Black Friday. Su encuesta a 2.009 personas salió el 13 de noviembre. El 76 % prevé comprar algo, dos puntos menos que el año pasado.

Cada uno piensa gastarse de media 196 euros, cuando en 2025 eran 219. Lo que sube son los pequeños electrodomésticos: los quiere el 23 %, frente al 19 % de hace un año.

La ropa y el calzado siguen siendo lo más buscado (58 %), mientras que la electrónica cae al 39 %. Y casi seis de cada diez comprarán por internet.

La regla de los 30 días

La OCU pide mucha prudencia con los supuestos descuentos de estos días. Siete de cada diez consumidores creen que algunas tiendas suben antes los precios. Luego aplican rebajas que apenas lo son.

La ley exige calcular el descuento sobre el precio más bajo de los 30 días anteriores. Según los controles de la OCU de otros años, rara vez se hace. Este año volverá a seguir 14.000 precios de electrónica y electrodomésticos.

Si alguien detecta un precio sospechoso, la OCU le anima a publicarlo con la etiqueta #timofertasBF. Con esos avisos quiere detectar posibles prácticas ilegales y trasladarlas a las autoridades de consumo.

Para ahorrar en casa, más allá de las ofertas, una arquitecta explica por qué cambiar la caldera cuando la casa ya está fría es uno de los errores más caros. Y en el móvil, Google, Samsung y Apple coinciden en un consejo para que la batería dure más años.

Los datos del estudio proceden de la nota de Samsung España del 18 de noviembre de 2026. Los de la OCU, de su encuesta del 13 de noviembre.

Crédito de la imagen: Samsung.