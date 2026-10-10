Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Atlético de Madrid contra el Alavés

El Atlético de Madrid ha abierto el supersábado de la Liga con un enfrentamiento ante el Alavés. El equipo se ha llevado la victoria in extremis después de sus rivales se quedaran con 10, el Cuti Romero selló los tres puntos con un remate de cabeza justo antes de llegar al descuento. Los de Simeone de 1-1 arrancaron adelantándose con un gol de Alejandro Grimaldo en el minuto 33. Sin embargo, Le Normand no estuvo listo y cometió un penalti en el añadido de la primera mitad, Lucas Boyé no perdonó desde los once metros.

La expulsión de Ángel Pérez en el minuto 61 protagonizó la gran polémica del encuentro. El VAR llamó a Alejandro Quintero González, para revisar una acción que recordaba inevitablemente a la entrada de Kang-in Lee frente al Real Madrid. En esta ocasión el criterio cambió y el colegiado decidió expulsar al jugador, algo que tendrá que explicar el CTA.

El equipo de Simeone sufrió para imponerse pese a la superioridad numérica. De hecho, Mariano pudo adelantar a los suyos justo antes del Cuti Romero. Pese a ello, el equipo consigue salvar tres puntos claves que servirán para meterle presión al Barcelona, que juega a las 18:30 frente al Getafe.

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