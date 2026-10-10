Lo nunca visto: el Rayo-Athletic se suspende por el lanzamiento de pelotas y aviones de papel en protesta contra Martín Presa

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic se suspendió por el lanzamiento continuado de aviones de papel y pelotas de goma. No iba a ser sencillo el regreso al estadio de Vallecas, donde el conjunto franjirrojo no jugaba desde el pasado curso. En el minuto 13 comenzó la protesta contra Raúl Martín Presa, propietario del club vallecano, con un lanzamiento de aviones de papel por parte de todo el estadio, mientras que desde el fondo se lanzaron también pelotas de pimpón. El lanzamiento de objetos llevó a Sánchez Martínez a parar el partido. Se reanudó después, antes de que siguieran y se suspendiera definitivamente.

El lanzamiento de pelotas se produjo en el lado en el que se encontraba en ese momento el juego, por lo que el colegiado detuvo el partido. Estuvo 10 minutos parado. Se reanudó y, de nuevo, volvieron a lanzar objetos, mandando Sánchez Martínez a los jugadores a vestuarios. Estuvieron cerca de 20 minutos más dentro hasta que salieron a calentar y se reanudó el partido de nuevo, pero en cuanto se puso el balón en juego volvieron a caer objetos.

Se habían repartido papeles a la afición en los que las instrucciones eran claras: «Es el día de protestar. Es el día de señalar a Presa». Y lo hicieron como nunca, llegando a suspenderse el partido de forma definitiva. «Presa está nervioso. Se ha convertido en meme global, ha sido señalado por todos los estamentos públicos y deportivos y se le acaban los apoyos. Está arrinconado, todo el mundo conoce sus negligencias y fechorías y buena culpa de ello la tiene el Rayismo», apuntaba el manifiesto en el que se indicaban las instrucciones a seguir.

«Por eso, aunque volvamos a jugar en Vallekas no podemos permitir que se calmen las aguas. Debemos seguir escalando el conflicto y aireando sus trapicheos para cargarnos de razones que nos permitan echar a Presa. Llevamos mucho aguantado, llevamos mucho sufrido, llevamos muchos años sin tener una temporada tranquila y hemos alcanzado un punto de no retorno en el que la única solución es la marcha de Presa y de todo su séquito», afirmaban.

Instrucciones del rayismo para cargar contra Presa

Así que hoy aprovechamos el altavoz del Estadio y de nuestra vuelta a Vallekas. Desde estas líneas pedimos a todo el Rayismo que convierta el descontento en rabia y, para eso:

Minuto 1: Pitada contra el palco.

Minuto 13: Bufandeo y cánticos contra el palco. Levanta tu bufanda de «Presa Vete Ya» y que el ruido ambiente se cuele en todas las emisoras.

Cuando acabe el minuto 13: Haz un avión de papel con este panfleto. En la cara trasera, te enseñamos cómo hacerlo.

Durante el partido: Ni un minuto de silencio. No bajemos los brazos. Que las tres gradas sean una, siguiendo las protestas.

Salvemos al Rayo.