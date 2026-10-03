El Rayo carga contra los ultras de Bukaneros y deja entrever que la Comunidad tuvo complicidad con ellos

El Rayo Vallecano reacciona ante «el gravísimo hecho» ocurrido este sábado en Vallecas, en el que un grupo de radicales encapuchados ha intentado «asaltar» el palco tras haberlo vandalizado antes, y señala directamente, mostrando sus caras, a algunos de estos ultras que forman parte de Bukaneros.

Además, en un extenso comunicado, el Rayo Vallecano deja entrever que la Comunidad de Madrid tiene connivencia con los aficionados radicales de ultraizquierda, porque, según exponen, en una asamblea reciente, algunos de estos ultras hablaron de que se habían «reunido con el equipo del gobierno».

«Un grupo de personas mayoritariamente encapuchadas, entre las cuales se ha podido identificar con claridad a algún conocido miembro del grupo ultra Bukaneros, ha intentado asaltar el palco desde el exterior del graderío», comienza el Rayo su comunicado, en el que detallan que «desde la puerta lateral de acceso al palco situada en el vomitorio, han golpeado insistentemente con ánimo de acceder al mismo».

«Al no lograrlo, por último, han intentado acceder al Palco de Honor desde la puerta principal, por lo que la seguridad privada se ha visto obligada a cerrar ese acceso para garantizar la seguridad de las autoridades que se encontraban en el interior del mismo», añade el club vallecano, que deja una frase contundente: «Nadie debería sentir miedo al acudir a un partido de fútbol».

Tras ello, es cuando el Rayo deja entrever que parte de la culpa es de la Comunidad de Madrid, dando un paso más en la guerra que se empeñan en tener por la concesión del Estadio de Vallecas. «Entre los asaltantes, se ha podido identificar a algunos conocidos miembros del grupo ultra Bukaneros, entre ellos 2 de los 3 portavoces de la asamblea abierta rayista de fecha 02 de agosto de 2026, convocada por la Plataforma ADRV, organización estrechamente vinculada a Bukaneros», explican.

En esa asamblea, según el Rayo, estos radicales dijeron que «esta semana nos hemos reunido con el equipo de gobierno» o «la consejería nos dijo que la concesión se ha anulado para el Rayo Vallecano y que no la va a volver a firmar mientras este tío siga siendo presidente del Rayo Vallecano».

«Nunca cederemos ante el acoso y la extorsión», señala el Rayo, que en otro comunicado anterior señaló de forma directa a la Comunidad de Madrid: «¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?», se preguntaba el Rayo, que decía que las imágenes de las pintadas contra Presa y los asientos del palco pintados «son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor consejero».

Comunicado del Rayo Vallecano

El Club desea denunciar públicamente el gravísimo hecho que se ha producido hoy en el Estadio de Vallecas durante el primer tiempo de la celebración del X Trofeo de Vallecas.

Los hechos han sido los siguientes y se dividen en tres secuencias. En un primer momento, un grupo de personas mayoritariamente encapuchadas, entre las cuales se ha podido identificar con claridad a algún conocido miembro del grupo ultra Bukaneros, han intentado asaltar el palco desde el exterior del graderío. Posteriormente, desde la puerta lateral de acceso al palco situada en el vomitorio, han golpeado insistentemente con ánimo de acceder al mismo. Al no lograrlo, por último, han intentado acceder al Palco de Honor desde la puerta principal, por lo que la seguridad privada se ha visto obliga a cerrar ese acceso para garantizar la seguridad de las autoridades que se encontraban en el interior del mismo. Durante estos instantes, por parte de las distintas autoridades que se encontraban en el palco, se ha vivido una situación terriblemente desagradable y por supuesto intolerable. Nadie debería sentir miedo al acudir a un partido de fútbol.

Como decíamos con anterioridad, entre los asaltantes, se ha podido identificar a algunos conocidos miembros del grupo ultra Bukaneros, entre ellos 2 de los 3 portavoces de la asamblea abierta rayista de fecha 02 de agosto de 2026, convocada por la Plataforma ADRV, organización estrechamente vinculada a Bukaneros. En dicha asamblea, manifestaron frases de extrema gravedad, que en ese momento se normalizaron: “Esta semana nos hemos reunido con el equipo de gobierno”; “Una cosa que no os hemos comentado, es que la consejería nos dijo que la concesión se ha anulado para el Rayo Vallecano y que no la va a volver a firmar mientras este tío siga siendo presidente del Rayo Vallecano”; “Nos dijeron que la concesión mientras esté Martín Presa al frente del Rayo Vallecano, no la va a volver a firmar con el Rayo Vallecano de Madrid SAD como empresa”; “Os hemos dicho que nos hemos reunido con los actuales gestores de la Comunidad de Madrid”. Este es el caldo de cultivo para lo que ha sucedido hoy en el Estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano de Madrid SAD nunca cederá ante el acoso y la extorsión.

De nuevo, esperamos la condena publica de todo lo acontecido por todas las autoridades y diferentes grupos políticos.

Ante la violencia no pueden existir dudas ni bandos.

El club quiere mostrar su más absoluto agradecimiento a los miembros de la seguridad privada del club y a los miembros de Policía Nacional que han acudido ante el aviso del Club, sin cuya valiente y eficaz intervención, podríamos estar ahora lamentando una tragedia de dimensiones vitales.