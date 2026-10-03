La imagen más esperada: Rafa Nadal vuelve a disputar un partido de tenis dos años después de retirarse

«¡Vamos, Rafa!». El grito de una generación ha vuelto. Se escucha en Manacor, acompañado de un rugido ensordecedor en forma de ovación. «Está fino», dice un aficionado a otro cuando el humo desaparece y se ve la figura del Rafa, que se ha vuelto a vestir de corto para empuñar una raqueta dos años después de su retirada. La colgó en 2024 y la ha desenganchado para la ocasión.

Para celebrar el X aniversario de la Rafa Nadal Academy. «Hoy sale el Rafa Nadal cero competitivo, esto es una fiesta», decía antes de ver una bola amarilla acercándose a su raqueta. No ha cambiado nada. Saca la derecha como antaño; se lamenta cuando topa con la red; y festeja cuando consigue un ganador. Aunque con más sonrisa que bramido.

Ahora, el ceño lo frunce idénticamente cuando saca. Parece que no ha pasado el tiempo. Se batió junto a Ferrer ante el tándem formado por Dominic Thiem y Andy Murray, palabras mayores. La dupla española comenzó con mejor ritmo, pero dejaron escapar el partido en el tramo final. Cabe destacar que los enfrentamientos, los seis que se disputan, se desarrollan en un super tie break de diez puntos y con desempate de un punto si las tablas reinan.

«Es un momento único por lo mal que me veo, eso sin ninguna duda», comienza Rafa entre risas tras haber disputado el primer partido junto a Ferrer. «Estoy muy agradecido a todos los que habéis querido venir a acompañarnos en este día tan bonito. Se ha creado un destino deportivo que antes no existía en Manacor», dijo en referencia a la academia que lleva su nombre.

«Celebrar diez años con los hitos conseguidos es fruto del trabajo de mucha gente que se esfuerza cada día para que esto vaya hacia adelante. Es para estar orgulloso. Personalmente, tener la oportunidad de poder jugar aquí, delante de la gente de mi pueblo, me hace especial ilusión aunque esté en las condiciones que estoy», finalizó entre risas.