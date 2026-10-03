Susto mayúsculo en Sidney: al menos diez heridos tras un atropello durante una concentración de rugby

Al menos diez personas han resultado heridas tras un atropello, en medio de una multitudinaria despedida al autobús de un equipo de rugby. Según han informado este sábado las autoridades australianas, dos víctimas se encuentran en estado crítico, una niña de cinco años y un hombre de 67. La Policía de Nueva Gales del Sur confirma que entre los afectados figuran tres menores de edad.

La precaución al volante es esencial para evitar este tipo de sucesos. Las autoridades locales han iniciado una investigación. Se ha descartado un objetivo terrorista después de la detención del responsable del incidente, que era un conductor de 18 años que se acababa de sacar el carné. Según la Policía, el joven conducía de forma temeraria antes de perder el control.

No es la primera vez que el piloto actúa de forma peligrosa, ya que las autoridades ya le conocían antes del accidente y había estado manejando el vehículo de forma irregular de camino al lugar de los hechos. El subcomisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, David Waddel, explica el suceso con detalle: «No hay más que un incidente trágico en el que un joven actuó de forma imprudente, condujo de manera errática y, obviamente, perdió el control del vehículo al atropellar a la multitud, pero no hay ningún indicio de que haya sido un ataque premeditado ni de que existiera ninguna mala intención».

La respuesta ante la imprudencia no ha tardado en llegar. La Policía ha tenido que sacar a los otros dos acompañantes que se encontraban en el vehículo después de que los testigos se volvieran «hostiles» contra los jóvenes. El conductor ha sido arrestado y trasladado al hospital para someterse a las pruebas obligatorias de drogas y alcohol. Waddel espera que sea acusado formalmente durante las próximas horas.

El mensaje del primer ministro australiano

Los heridos siguen pendientes de evolución, especialmente los casos críticos. El primer ministro australiano, Anthony Albanese ha emitido un comunicado en sus redes sociales para apoyar a las víctimas: «Mis pensamientos están con todos los heridos o involucrados en el horrible incidente de esta mañana en Newcastle. Quiero reconocer y agradecer a los servicios de emergencia y a la policía por responder tan rápidamente, y por su trabajo continuo en atender a los heridos. El rugby une a las personas, y este debería haber sido un fin de semana de emoción y orgullo para los aficionados de Newcastle».