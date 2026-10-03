La Comunidad de Madrid condena los actos vandálicos en Vallecas tras el ataque del Rayo: «Este no es el camino»

La Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, condena «cualquier tipo de acto de vandalismo» tras lo ocurrido en el Estadio de Vallecas, en el que los aficionados radicales del Rayo vandalizaron la zona del palco presidencial con amenazas a Raúl Martín Presa, presidente del conjunto madrileño.

«Desde la Comunidad de Madrid condenamos cualquier tipo de acto de vandalismo en el Estadio de Vallecas. Este no es el camino para resolver los problemas del estadio», ha escrito Mariano de Paco en sus redes sociales. Lo hace, también, como reacción al ataque del Rayo contra la Comunidad de Madrid.

Y es que el conjunto madrileño señaló a la Comunidad por estos actos vandálicos hechos por parte de los aficionados radicales del conjunto vallecano. «¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?», se preguntaba el Rayo, que decía que las imágenes de las pintadas contra Presa y los asientos del palco pintados «son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor consejero».

La Comunidad de Madrid, a través de su consejero, no ha querido entrar en ninguna guerra con el Rayo y se ha limitado a condenar, como es lógico, este acto de vandalismo. El conjunto madrileño vinculó estos hechos con una campaña de «acoso, extorsión e intimidación» contra Raúl Martín Presa.

«Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana», añadió el Rayo en su comunicado, en el que dicen que «estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras».