Nadal: «Me hace especial ilusión jugar delante de la gente de mi pueblo, aunque yo no esté en las mejores condiciones»

Rafa Nadal sonríe y vuelve a sonreír. Choca la mano con Ferrer, le hace una broma a Moyá y saluda a la grada. «¡Vamos, Rafa!». Qué recuerdos. Hacía dos años que no se escuchaba en una pista de tenis el grito que ha marcado a una generación. Se vuelve a entonar como motivo del X aniversario de la Rafa Nadal Academy, donde el manacorí ha empuñado la raqueta de nuevo dentro del marco celebrativo de su academia.

No ha cambiado nada. Saca la derecha como antaño; se lamenta cuando topa con la red; y festeja cuando consigue un ganador. Aunque con más sonrisa que bramido. Ahora, el ceño lo frunce idénticamente cuando saca. Parece que no ha pasado el tiempo. Se batió junto a Ferrer ante el tándem formado por Dominic Thiem y Andy Murray, palabras mayores.

La dupla española comenzó con mejor ritmo, pero dejaron escapar el partido en el tramo final. Cabe destacar que los enfrentamientos, los seis que se disputan, se desarrollan en un super tie break de diez puntos y con desempate de un punto si las tablas reinan.

«Es un momento único por lo mal que me veo, eso sin ninguna duda», comienza Rafa entre risas tras haber disputado el primer partido junto a Ferrer. «Estoy muy agradecido a todos los que habéis querido venir a acompañarnos en este día tan bonito. Se ha creado un destino deportivo que antes no existía en Manacor», dijo en referencia a la academia que lleva su nombre.

«Celebrar diez años con los hitos conseguidos es fruto del trabajo de mucha gente que se esfuerza cada día para que esto vaya hacia adelante. Es para estar orgulloso. Personalmente, tener la oportunidad de poder jugar aquí, delante de la gente de mi pueblo, me hace especial ilusión aunque esté en las condiciones que estoy», finalizó entre risas.