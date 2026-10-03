Un experto en climatización sobre usar el aire acondicionado para calentar la casa: «A veces es mucho más económico que la caldera de gas»

El aire acondicionado es el aparato que siempre relacionamos con los meses de verano, pero muchos de los equipos actuales también sirven para calentar la casa. De este modo, y dado que ya estamos en otoño, surge entonces una duda y es que si en casa tenemos aire acondicionado y una caldera de gas, ¿cuál interesa encender? La respuesta depende de la temperatura exterior, del precio de la energía, del rendimiento del aparato y de si la vivienda cuenta con placas solares.

Dos expertos consultados por el medio belga Het Nieuwsblad explican que hay situaciones en las que utilizar el aire acondicionado puede resultar más económico que recurrir al gas. Vincent Vancaeyzeele, responsable de tecnología e innovación de Techlink, destaca especialmente las viviendas con producción solar propia. Jeroen Van der Veken, experto de Buildwise, da otro dato interesante para quienes no tienen placas: con temperaturas exteriores superiores a unos 5 o 7 grados, el aire acondicionado puede ser una opción ventajosa.

Por qué el aire acondicionado también sirve como calefacción

«Un equipo de aire acondicionado es hoy en realidad una bomba de calor», señala Vancaeyzeele, dado que estos sistemas funcionan en dos direcciones. Durante el verano extraen calor del interior de la vivienda para enfriarla, pero cuando se utilizan como calefacción hacen el proceso contrario: extraen calor del aire exterior y lo introducen en casa. Según explica el experto, pueden hacerlo incluso cuando fuera hace bastante frío.

El resultado y el coste no son iguales en cualquier vivienda. El aislamiento, las ventanas, la orientación o la cantidad de sol que recibe una habitación son algunos de los factores que Van der Veken recomienda tener en cuenta. También importa dónde se instala el aparato. Si se pretende utilizar principalmente para calentar, aconseja un modelo situado cerca del suelo, para que pueda impulsar el aire caliente de abajo hacia arriba.

Cuándo es más barato calentar con el aire acondicionado que con gas

Para quienes tienen caldera de gas y aire acondicionado, Van der Veken ofrece una referencia sencilla. Si la vivienda no dispone de energía solar propia, considera que puede ser ventajoso utilizar el aire acondicionado cuando la temperatura exterior supera aproximadamente los 5 o 7 grados. Cuando el termómetro baja de ese intervalo, probablemente resulte más conveniente recurrir al gas. El experto advierte de que no existe una temperatura exacta válida para todas las casas. El rendimiento de la bomba de calor y los precios de la electricidad y el gas pueden modificar el cálculo.

En Bélgica, explica, el gas sigue siendo relativamente barato frente a la electricidad. Sin embargo, se han producido cambios fiscales para abaratar la electricidad y encarecer el gas, mientras que el gestor de la red Fluvius debe trabajar en la eliminación progresiva del gas de cara a 2050. Los 5-7 grados sirven, por tanto, como orientación. Van der Veken recomienda consultar cada caso con el instalador antes de decidir qué sistema resulta más rentable.

Con placas solares, la situación cambia

Hay un caso en el que Vancaeyzeele tiene muchas menos dudas. Si la vivienda cuenta con placas solares, utilizar la bomba de calor del aire acondicionado puede resultar especialmente interesante. «En una situación concreta es una elección obvia», explica el experto. Se refiere a las épocas de entretiempo, cuando todavía hay suficiente sol para producir electricidad y al mismo tiempo comienza a ser necesario calentar algunas habitaciones.

En lugar de enviar esa electricidad a la red, puede aprovecharse para alimentar el aparato y aportar calor a la vivienda. Vancaeyzeele recuerda que la energía solar vertida a la red sigue pagándose poco, mientras que cada kilovatio hora utilizado directamente para calentar supone un ahorro. Por eso esta opción tiene especial interés durante el otoño y la primavera, cuando todavía puede existir una producción solar suficiente y las temperaturas exteriores no son demasiado bajas.

Calentar una habitación puede llevar alrededor de una hora

Encender el aire acondicionado unos minutos antes de utilizar una habitación puede no ser suficiente. Vancaeyzeele calcula que suele hacer falta alrededor de una hora para calentarla correctamente. El aparato comienza calentando el aire, pero los muebles y el resto de elementos de la estancia necesitan más tiempo para ganar temperatura. Cuanto mejor aislada esté la vivienda, más tiempo conservará después ese calor.

El experto cuenta que en su propia casa suele precalentar los dormitorios antes de irse a dormir. En espacios grandes también aconseja prestar atención al número de equipos. Para una zona de salón y cocina abierta, puede ser preferible instalar dos unidades pequeñas en lugar de un único aparato muy potente. Por tanto, el aire acondicionado puede tener utilidad mucho después del verano. Con placas solares, Vancaeyzeele considera especialmente interesante aprovecharlo para calefacción. Sin producción solar propia, Van der Veken sitúa la referencia alrededor de los 5-7 grados de temperatura exterior: por encima puede compensar utilizar la bomba de calor y, cuando hace más frío, el gas puede resultar más conveniente.