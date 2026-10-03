Insólita jugada en el Hércules – Real Jaén de Primera Federación: ¡no pitan el penalti más claro del año!

Insólita la jugada que ha ocurrido este sábado en el Rico Pérez de Alicante en un partido de Primera Federación entre el Hércules y el Real Jaén con el penalti más claro de la temporada que no ha sido pitado a favor del cuadro alicantino.

En el minuto 93 de partido, un defensa del equipo andaluz detuvo la pelota tras un disparo de Fran Sol con las dos manos, tirándose en plancha al césped en su propia área. El colegiado no vio la pena máxima y no la pitó. Para más colmo, al Hércules no le quedaban revisiones para que el FVS, el VAR de low cost de Primera Federación, entrase a revisar la jugada.

Un penalti a todas luces clarísimo. El defensa del Real Jaén impide un disparo a portería del Hércules que pudo terminar incluso en gol con sus dos manos. No hay dudas. Era penalti y expulsión. Y pudo cambiar el resultado final. El penalti más claro del año.

Una situación insólita y surrealista que vuelve a dejar muy mal al arbitraje español. Un penalti clamoroso en una jugada que ya es viral y que ha visto toda España, en la que el Hércules ha salido gravemente perjudicado. Un encuentro que terminó en empate a cero tras esta polémica jugada.