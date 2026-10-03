El Cid Campeador dejó esta reflexión sobre el honor y la lealtad: «¡Dios, qué buen vasallo, si oviesse buen señor!»

Pocas frases de la literatura medieval española han conseguido resumir con tanta fuerza una historia de lealtad, honor y desencuentro con el poder. «¡Dios, qué buen vasallo, si oviesse buen señor!» aparece en uno de los momentos iniciales del Cantar de mio Cid, cuando Rodrigo Díaz de Vivar se dirige al destierro. El verso presenta al protagonista como un hombre capaz y leal, pero privado de la protección que esperaba de su señor.

Un verso sobre el honor

La frase aparece en el verso 20 del Cantar de mio Cid y está relacionada directamente con el destierro del Cid Campeador. Después de la decisión de Alfonso VI, el Cid debe abandonar sus tierras y marcharse con sus hombres. Al pasar por Burgos, los habitantes observan su situación y lamentan que un vasallo considerado tan valioso no tenga un señor que responda a esa condición.

En la sociedad medieval, la relación entre señor y vasallo estaba vinculada a obligaciones recíprocas. El vasallo debía fidelidad y servicio, mientras que el señor tenía responsabilidades de protección y reconocimiento. El verso juega precisamente con esa relación y plantea una contradicción, ya que un buen vasallo puede encontrarse en una situación injusta si la relación con su señor no funciona como debería.

El Cid frente a Alfonso VI

Rodrigo Díaz de Vivar fue un personaje histórico del siglo XI, aunque el Cid que conocemos a través del poema pertenece también al terreno de la literatura. Estudios recuerdan que el Cantar de mio Cid combina elementos relacionados con acontecimientos reales con otros episodios de carácter literario. La obra, por tanto, no debe leerse como una biografía histórica del caballero burgalés.

Precisamente por eso, el famoso verso adquiere una dimensión que va más allá del episodio concreto. El Cid representa en el poema a un personaje que mantiene su comportamiento mesurado incluso después de ser desterrado. Su relación con Alfonso VI permite al autor plantear cuestiones sobre la fidelidad, el reconocimiento y las responsabilidades que existen entre quien sirve y quien ejerce la autoridad.

El Cantar de mio Cid es un poema épico anónimo cuya composición suele situarse entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. El único códice medieval conservado directamente se encuentra en la Biblioteca Nacional y está relacionado con una copia de Per Abbat de 1207, aunque la historia textual del poema continúa siendo objeto de estudio.