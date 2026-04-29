Adiós a las calderas de gas: la nueva normativa de la UE que va a afectar a millones de españoles y ya tiene fecha

La UE ha puesto «fecha de caducidad» a las calderas de gas que consumen combustibles fósiles. La Unión Europea se ha fijado un límite hasta el año 2040 para eliminar de forma progresiva las calderas tradicionales, persiguiendo la neutralidad climática en casas y edificios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la posible desaparición de las calderas de gas por orden de la Unión Europea.

¿Van a desaparecer las calderas de gas? Esta es una pregunta que se hace mucha gente después de las últimas directivas aprobadas por la UE y los titulares de muchos medios de comunicación que predican el fin con estos aparatos que consumen combustibles fósiles. Las calderas de gas no van a desaparecer a día de hoy, pero desde Bruselas ya se ha puesto como objetivo la eliminación progresiva con fecha final 2040.

Europa persigue la neutralidad climática en 2050 y esto supone acabar con el uso de combustibles fósiles que puedan hasta la fecha. De esta manera, ya se han tomado medidas para sacar del mercado de forma progresiva a las tradicionales calderas de gas que puedes tener en casa y que funcionan con combustibles fósiles. Por ello, la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD) y la normativa Ecodesign 813/2013/UE impulsan la descarbonización de los espacios, principalmente los públicos.

La UE y las fechas con las calderas de gas

Esta Directiva de la Unión Europea obliga a los países a prácticamente eliminar las calderas de gas y diésel para 2035 y esto pasará por una serie de medidas que irán apartando poco a poco estos instrumentos que son clásicos en los hogares españoles.

Una de las primeras medidas entró en vigor en el año 2025, cuando se eliminaron todas las subvenciones para las personas que instalen una caldera de gas en su domicilio. Por su parte, desde la UE, a través de los fondos, sí que se bonifica a las personas que realicen cambios en su vivienda que mejoren la eficiencia energética de la vivienda. A nivel nacional, el Gobierno también apoya en la declaración de la renta a las personas que apuesten por la energía limpia.

Desde enero de 2026, en las nuevas viviendas se prohibirá la instalación de calderas de gas y esta normativa entrará en vigor en 2030 en el caso de las industrias. Como obliga la Unión Europea, en 2028 los edificios públicos tendrán que ser de cero emisiones. Todo con el objetivo de que en el año 2030 todos los objetivos de nueva construcción y los públicos sean climáticamente neutros, por lo que se impide instalar calderas de gas en los mismos. Todo ello con el objetivo de acabar para el año 2040 con las calderas que sólo funcionen con combustibles fósiles como pueden ser el gas natural, el gasóleo y el carbón.

¿Durante esta fecha se podrá realizar la instalación de una caldera de gas? La respuesta es «sí», pero con ciertos matices. Para instalar una caldera de gas, tendrá que ser de condensación y también cumplir con la normativa vigente. Así que a día de hoy la normativa no prohíbe el uso de la caldera de gas ni obliga a sustituir las existentes, pero sí impulsa unas directrices claras: