Un supersábado en la Liga que rompe las excusas de Tebas

El Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid podrán jugar el mismo día, lo que favorecerá su descanso de cara a los partidos de Champions. Esta situación no debería ser extraña, ya que tradicionalmente era habitual. Sin embargo, Javier Tebas ha dejado claro que los tres equipos no pueden coincidir, pero en esta ocasión tiene que ceder. Esto se debe a que el conjunto blanco se enfrenta al Villarreal, que también disputa competición europea.

Respetar los tiempos entre encuentro y encuentro es determinantes cuando Europa está de por medio. Este fin de semana sirve para demostrar que la jornada se puede organizar para que los equipos tengan un descanso óptimo, independientemente de sí juegan el martes o el miércoles. Además, los aficionados tienen la opción de disfrutar de un supersábado con los tres grandes del fútbol español.

El ejemplo más directo se encuentra en la toma de decisiones del resto de ligas. En el caso de la Premier League, cinco de los seis clubes tradicionalmente considerados como los grandes del fútbol inglés han coincidido el sábado, algo que ya sucedió en el inicio de noviembre de la temporada pasada. La competición reconoce oficialmente que el descanso condiciona los horarios.

El alcance mediático es el principal argumento para evitar que el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid jueguen el mismo día, pese a que exista una situación extraordinaria con la competición europea de por medio. Esta filosofía supone una imagen muy cuestionable para el resto de equipos, ya que indirectamente se considera que no son atractivos para el público.

La empobrecimiento de la Liga no es una casualidad

La competición liguera de España se encuentra en una situación muy limitada respecto al resto de las cinco grandes competiciones. Esta temporada los ejemplos rozan el surrealismo. El Betis y el Villarreal, ambos clasificados para la Champions, se encuentran a la cola en gasto de fichajes. Mientras que otros equipos como la Roma o el Stuttgart han podido invertir mucho más en fichajes (124,50 millones y 55 millones de euros respectivamente).

El equipo italiano quedó en la misma posición de liga que el Submarino Amarillo el año pasado (3º). Sin embargo, el equipo español tan solo ha gastado 16,50 millones de euros, 108 millones menos. En la Premier League es aún más escandaloso, el Ipswich Town (recién ascendido), ha invertido 220,65 millones de euros en fichajes, más que toda la Liga junta excluyendo al Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid (220,08 millones de euros).