Simeone no se moja: «¿Messi o Maradona? No voy a elegir a uno, le doy las gracias a Messi por todo lo que nos enseñó»
El técnico rojiblanco analiza la vuelta de su equipo tras el parón de selecciones
Simeone tiene, por primera vez esta temporada, a todos sus jugadores disponibles
Después de 21 días de selecciones, Simeone en particular y el Atlético en general pueden respirar. De hecho, lo hacen como no lo habían podido hacer esta temporada, con los pulmones a plena capacidad. El Cholo tiene a toda la plantilla disponible para visitar al Alavés. Grimaldo y Sorloth están recuperados y los últimos en llegar de sus selecciones han realizado una sesión suave. El Atlético retoma el pulso lleno de efectivos tras el parón más largo y con más riesgo de lesión.
«Habría que valorarla por el bien de los futbolistas, sobre todo. Con los viajes y los esfuerzos, han sido cuatro partidos para la mayoría y algunos juegan tres, pero en Europa son cuatro. Habría que valorar de qué manera los jugadores pueden dar espectáculo. Esto al final es un espectáculo y la gente necesita ver la mejor versión de los futbolistas. Estamos cerca de que esto aparezca cada vez menos. El mejor escenario de los jugadores empieza a bajar. Económicamente, les viene bien a las selecciones, pero habría que valorarlo hablando con los futbolistas, que son los que juegan y los que hacen disfrutar a la gente. Y no olvidemos que esto es un espectáculo», comenzó diciendo sobre el parón.
Preguntado sobre a quién elegiría para un partido si a Messi o a Maradona, Simeone no se quiso mojar y le dio las gracias a Leo «por lo que nos ha enseñado»: «No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la de hacerlo con Messi. Los argentinos somos afortunados por haber tenido a dos jugadores extraordinarios, los mejores de la historia. Messi, por números, es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas. Lo ha gestionado desde el respeto y el buen comportamiento, algo difícil de mantener durante 20 o 25 años. Como argentino, tengo que agradecerle todo lo que nos ha dado: muchas alegrías y también enseñanzas. Nos ha enseñado a pelear, a que, cuando las cosas vienen mal, hay que insistir. Y ese es el valor más grande que tiene Messi, al menos para mí».
El Atlético afronta una nueva salida lejos de su estadio, una asignatura pendiente en las últimas temporadas. «Nos enfrentamos a un rival duro, el menos goleado de la categoría. Está haciendo las cosas muy bien. Quique está trabajando la parte defensiva y aprovechando el juego aéreo en ataque. Nos encontraremos con un rival duro, en un partido complicado y exigente. Tendremos que llevarlo al terreno en el que creemos que podemos hacer daño», dijo Simeone.
Respecto a la situación de Julián, el Cholo comentó: «Lo veo bien, con entusiasmo y entregado a dar lo mejor que tiene, como ha hecho siempre. Esperemos que pueda demostrarlo en el campo y que vuelva a esa línea que tiene dentro del equipo y que nos lleva a jugar de una manera diferente».
Para el técnico argentino, lo más positivo del parón «es que hemos descansado y hemos aprovechado para tener tiempo libre con la familia, algo que se agradece. Al no poder competir, hemos repartido los entrenamientos y los días libres de la mejor manera posible. En cuanto a lo deportivo y a lo que nos interesa, se rompe la continuidad. Veremos de qué manera se valora esta experiencia y esperemos que hablen los jugadores. Esto es un espectáculo y es necesario que los futbolistas estén en buen estado todo el tiempo. No es tan fácil».
Sorloth y Barrios ya están de vuelta con el equipo: «Están trabajando muy bien esta semana; Pablo ya lo hizo la anterior. Van a participar en el partido y esperamos que, durante el tiempo que les toque jugar, den lo mejor que tienen. Cada uno nos ofrece distintas posibilidades de juego. Sorloth nos equilibra una faceta que el equipo no tiene y Barrios nos aporta todo aquello a lo que nos tiene acostumbrados».
Por último, preguntado cuál sería para él el formato ideal para el parón de selecciones, el Cholo Simeone no se quiso mojar y se centra en el partido de Liga de este sábado: «Con todo el respeto, Alavés. Que piensen los que tengan que pensar».