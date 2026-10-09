Simeone no se moja: «¿Messi o Maradona? No voy a elegir a uno, le doy las gracias a Messi por todo lo que nos enseñó»

Después de 21 días de selecciones, Simeone en particular y el Atlético en general pueden respirar. De hecho, lo hacen como no lo habían podido hacer esta temporada, con los pulmones a plena capacidad. El Cholo tiene a toda la plantilla disponible para visitar al Alavés. Grimaldo y Sorloth están recuperados y los últimos en llegar de sus selecciones han realizado una sesión suave. El Atlético retoma el pulso lleno de efectivos tras el parón más largo y con más riesgo de lesión.

«Habría que valorarla por el bien de los futbolistas, sobre todo. Con los viajes y los esfuerzos, han sido cuatro partidos para la mayoría y algunos juegan tres, pero en Europa son cuatro. Habría que valorar de qué manera los jugadores pueden dar espectáculo. Esto al final es un espectáculo y la gente necesita ver la mejor versión de los futbolistas. Estamos cerca de que esto aparezca cada vez menos. El mejor escenario de los jugadores empieza a bajar. Económicamente, les viene bien a las selecciones, pero habría que valorarlo hablando con los futbolistas, que son los que juegan y los que hacen disfrutar a la gente. Y no olvidemos que esto es un espectáculo», comenzó diciendo sobre el parón.

Preguntado sobre a quién elegiría para un partido si a Messi o a Maradona, Simeone no se quiso mojar y le dio las gracias a Leo «por lo que nos ha enseñado»: «No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la de hacerlo con Messi. Los argentinos somos afortunados por haber tenido a dos jugadores extraordinarios, los mejores de la historia. Messi, por números, es insuperable. El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas. Lo ha gestionado desde el respeto y el buen comportamiento, algo difícil de mantener durante 20 o 25 años. Como argentino, tengo que agradecerle todo lo que nos ha dado: muchas alegrías y también enseñanzas. Nos ha enseñado a pelear, a que, cuando las cosas vienen mal, hay que insistir. Y ese es el valor más grande que tiene Messi, al menos para mí».

El Atlético afronta una nueva salida lejos de su estadio, una asignatura pendiente en las últimas temporadas. «Nos enfrentamos a un rival duro, el menos goleado de la categoría. Está haciendo las cosas muy bien. Quique está trabajando la parte defensiva y aprovechando el juego aéreo en ataque. Nos encontraremos con un rival duro, en un partido complicado y exigente. Tendremos que llevarlo al terreno en el que creemos que podemos hacer daño», dijo Simeone.