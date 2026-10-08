Shai Gilgeous-Alexander, estrella de la NBA, nuevo accionista del Atlético de Madrid

Shai Gilgeous-Alexander, estrella de la NBA, se ha convertido en nuevo accionista del Atlético de Madrid, según ha informado la entidad colchonera. La estrella del baloncesto americano es ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA. Ha dado el paso de invertir en el club rojiblanco.

El jugador se ha identificado con los valores del Atlético de Madrid, tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo.

«Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro», ha señalado la estrella de la NBA en declaraciones a los medios oficiales del club rojiblanco.

Nacido en Toronto en 1998 y criado en Hamilton, Ontario, Shai Gilgeous-Alexander desarrolló su carrera en Canadá antes de pasar una temporada en la Universidad de Kentucky. Actualmente, es la estrella de los Oklahoma City Thunder y uno de los jugadores más destacados del baloncesto global.

Gilgeous-Alexander ha logrado ser el jugador más valioso de forma consecutiva (MVP) de la NBA, campeón de la liga en 2025 y MVP de las Finales de 2025. Durante la temporada 2025/26 promedió 31,1 puntos por partido con un 55,3% de acierto en tiros de campo, convirtiéndose en el primer jugador exterior en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos con un 55% o más de acierto. También alcanzó la barrera de los 30 puntos y el 50% en tiros por cuarta temporada consecutiva, una hazaña que entre los jugadores exteriores solo ha igualado Michael Jordan. Batió el récord de la NBA de más partidos consecutivos de temporada regular anotando al menos 20 puntos, superando la marca de 126 encuentros de Wilt Chamberlain y ampliando su racha a 140 al final de la temporada.

«Más allá de las estadísticas, su capacidad para rendir bajo presión y su compromiso con la evolución constante encajan con los valores de intensidad, orgullo y ambición del Atlético de Madrid. Su inversión refleja un interés genuino en la visión a largo plazo de nuestro club y en su crecimiento internacional», culmina la entidad colchonera en su comunicado oficial.