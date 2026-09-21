El Atlético respalda a Giuliano Simeone: «¿Fue MVP del derbi por ser el hijo del entrenador?»

Cuando Jonathan David batió a Courtois y culminó la victoria del Atlético sobre el Real Madrid, su primera reacción fue apuntar con el dedo. ‘Gracias a ti’ pareció decir con su gesto. Iba dirigido a Giuliano Simeone, asistente para la ocasión, que ya venía de dinamitar el derbi tras provocar un penalti desembocado en expulsión de Huijsen y gol de Grimaldo. Y después le robó el balón a Mbappé cuando ya engatillaba la pierna. Todo en uno. Méritos que le hicieron abandonar el Metropolitano con el MVP del partido bajo el brazo.

Y hace dos jornadas redondeó la goleada del Atlético a la Real Sociedad con una carrera de prácticamente 50 metros en el último minuto. Palabras mayores. Esfuerzo, coraje y corazón para apagar las críticas, que durante las últimas semanas se han cebado excesivamente con Giuliano. ¿Ha tenido tardes complicadas? ¿Quién no tiene días difíciles en el trabajo? Pero aun así, raro ha sido el partido en el que no se ha dejado el alma. Desde el Metropolitano siempre han respaldado a Giuliano. «¿Ahora también ha sido MVP por ser hijo del entrenador?», dicen en tono irónico.

Con la crítica conviven todos los futbolistas, claro, pero muy pocos lo hacen con el apellido. La presencia de un hijo en el vestuario liderado por un padre es un arma de doble filo. Tan emotivo por una vertiente como bomba de relojería por la otra. Las sospechas de nepotismo son inevitables. Diego Pablo Simeone era consciente de ello cuando tomó la decisión de incluir a su hijo Giuliano en la primera plantilla del Atlético. Quizás por eso incluso tardó más en producirse el ascenso.

Sin embargo, la titularidad de la que goza su vástago es producto de una concatenación de méritos. Es más, el árbol genealógico ha obligado a Giuliano Simeone a aglutinar más merecimientos que el resto. Él es consciente. «Sé que nadie me va a regalar nada, así me pasó en otros clubes, pero estoy aquí para dar mi vida. Intento trabajar siempre al máximo para el Atleti. Dedico mi vida las 24 horas del día para estar en la mejor forma posible. Soy muy intenso en querer mejorar y hacer mejor las cosas y las no virtudes que tengo y las que sí, explotarlas», detalló Giuliano tras el derbi.

Es una pieza volante para Simeone. Capaz de ser el quinto defensa y el cuarto delantero al mismo tiempo. «Mientras las críticas sean constructivas… sé que tengo muchas cosas por mejorar y sigo insistiendo en mejorar y tener más técnicamente, mejorar mis movimientos, mi zurda, mi disparo de fuera del área, ser un jugador más completo para poder aportar al grupo cuando lo necesite, el tiempo que necesite», añadió. El nepotismo queda fuera de dudas. Giuliano tiene lo que se merece.