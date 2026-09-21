Toni Nadal: «Carlos Alcaraz es un gran jugador de tenis y como Rafa Nadal, paga un precio por ello»

Toni Nadal (Manacor, 22 de febrero de 1961) es el hombre que formó a nivel personal y deportivo a Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de la historia del deporte. El tío Toni inculcó unos valores a su sobrino que después los trasladó a la pista y le hizo ser mejor persona incluso en la derrota que en la victoria. Después de años a pie de pista, ahora sienta cátedra en conferencias que realiza por todo el mundo, en las que intenta inculcar su método de vida a las personas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Toni Nadal sobre Carlos Alcaraz.

A Toni Nadal siempre hay que escucharlo con atención y, cuando habla de tenis, más. El tío y ex entrenador de Rafa Nadal fue tendencia después de la derrota de Carlos Alcaraz ante Ben Shelton en los cuartos de final del US Open después de abogar por una serie de cambios en los Grand Slam para hacer el tenis más atractivo. El tío Toni también valoró positivamente la labor de un tenista murciano que regresó al circuito con unas victorias basadas en el buen juego y que estuvo a un paso de llegar a las semifinales del tercer grande de la temporada, donde defendía título.

En los últimos días también se ha hecho viral una reflexión viral de Toni Nadal sobre Carlos Alcaraz, al que compara con Rafa Nadal en su entrega y sacrificio para acabar siendo el mejor en lo suyo. «Lo que yo sé es que al final Alcaraz, siendo un gran jugador de tenis, pues aparte es verdad que paga un precio el tenerse que ir a Australia, a lo mejor en Navidad, lo mismo que hacía Rafael, pero por otra parte, pues gana mucho más dinero que la inmensa mayoría de jóvenes de su edad, pues tiene un reconocimiento social también mucho mayor», explicó Toni Nadal al Mago More, recientemente.

Las mejores frases de Toni Nadal sobre Carlos Alcaraz

«Vive unas experiencias que poca gente vive; tú lo pones en una balanza, ¿te compensa o no? Si no te compensa, pues mejor tomar otra decisión. Yo entiendo que compensa, ¿sabes? Porque al final compensa», afirmó recientemente Toni Nadal sobre Carlos Alcaraz en unas declaraciones que recoge La Razón. Estas son otras de las frases que Toni Nadal ha pronunciado sobre el ganador de 7 títulos de Grand Slam.