Toni Nadal (65 años), tío y ex entrenador de Rafa Nadal: «Es muy difícil controlar la pelota si no eres capaz de controlar tu voluntad»

El éxito deportivo es un factor que no depende solo de la técnica o de las condiciones físicas del deportista. Toni Nadal, tío y ex entrenador de Rafa Nadal, corrobora esta creencia con su propia opinión. Para el técnico mallorquín, la capacidad de controlar las emociones y la voluntad resulta determinante tanto dentro como fuera de una pista de tenis y es la idea que ha inculcado a su sobrino durante años. Una reflexión que recoge buena parte de la filosofía aplicada durante los años que trabajó junto a Rafa Nadal y que recoge en la siguiente frase: «Es muy difícil controlar la pelota si no controlas tu voluntad». Esta frase la pronunció en una entrevista para el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, en diciembre de 2018.

La clave es la voluntad

Toni Nadal afirma que el entrenamiento de un deportista no debe enfocarse en perfeccionar los golpes o mejorar la condición física, sino que va más allá. La etapa junto a Rafa Nadal puso el énfasis en aspectos como la disciplina, concentración, carácter y la capacidad de esfuerzo del deportista. El método de su entrenamiento es que, si un jugador no es capaz de dominar sus impulsos, mantener la concentración y seguir luchando cuando las cosas se complican, será difícil que pueda controlar todos los elementos técnicos que exige un partido de alto nivel. Esto pone de manifiesto la relación entre el dominio mental y el rendimiento deportivo.

El plan: educar antes de entrenar

El que fue entrenador de Rafa Nadal ha explicado repetidas veces que su objetivo no era solamente formar a un gran tenista, sino contribuir a la formación y crecimiento personal de su sobrino. Además, la Cadena Ser confirma que su método estaba basado en educar en valores y no en el deporte. Toni Nadal entiende que el desarrollo del carácter es fundamental para afrontar tanto las victorias como las derrotas. Una forma única de entender el tenis que ayuda a construir una mentalidad basada en la constancia y en la capacidad para afrontar las adversidades. Las cosas más importantes requieren esfuerzo y no siempre se consiguen a la primera, detallaba el entrenador.

Las cosas que tienen valor

En la actualidad, Toni Nadal sigue defendiendo la misma filosofía de vida. Además, en algunas entrevistas continúa insistiendo en lo importante que es la voluntad, la pasión, el esfuerzo y reivindica el aprendizaje que surge de los fracasos. Al mismo tiempo, el entrenador alerta que el problema surge cuando se busca siempre el camino fácil, ya que la sociedad tiene cada vez más dificultades para aceptar la frustración y el error, cuando ambos son parte del proceso necesario para mejorar, asegura. Por lo tanto, para el mallorquín, el fracaso no significa haber perdido, sino tener una oportunidad de detectar lo que no funciona y trabajarlo para mejorarlo.

La enseñanza

La frase de Toni Nadal sobre controlar la voluntad antes que la pelota se puede trasladar también a los ámbitos de la disciplina, concentración y capacidad para avanzar. Es decir, un mensaje focalizado en que, antes de dominar una situación externa, es necesario aprender a dominarse a uno mismo. Una filosofía que supuso una seña de identidad durante su etapa como entrenador de Rafa Nadal y que continúa formando parte de su discurso y, sobre todo, de su vida.