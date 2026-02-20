Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, nos hablará en este videoblog de la resiliencia: la capacidad que nos permite transformarnos ante la adversidad. Así, la especialista señala que la resiliencia es la capacidad humana de adaptarse y crecer frente a la adversidad, transformando las dificultades en oportunidades de aprendizaje. Implica fortaleza emocional, flexibilidad mental y una actitud activa ante los cambios. Gracias a ella, las personas pueden reconstruirse, encontrar sentido a las experiencias difíciles y avanzar con mayor equilibrio y madurez.

La doctora Velasco ha afirmado que en ocasiones «pensamos en salud mental cuando la hemos perdido, cuando estamos sufriendo». Así, esta especialista y divulgadora médica, ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar. Como persona, mi motor siempre ha sido ayudar a los demás, a los que sufren o están en una situación de desventaja». Hoy, analizará con nosotros un grave problema de salud mental.