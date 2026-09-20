Laprovíttola se hace gigante ante un Barça inmaduro y el Joventut gana la Supercopa en Badalona

La venganza siempre, siempre se sirve en plato frío. Y Nico Laprovíttola lo hizo de una manera que su ex equipo ya nunca olvidará. El base argentino, recientemente despedido del Barcelona tras dos temporadas en las que los continuos problemas de rodilla le impidieron jugar con asiduidad, se agigantó para brindar a su nuevo club, el Asisa Joventut, su primer título en 18 años (101-87). Una Supercopa de España a lo grande, en el Olímpico de Badalona, con toda una afición rendida a un proyecto de lo más ilusionante.

Con Ricky Rubio como líder total por antigüedad y (brillante) trayectoria (10 puntos, 8 asistencias y 14 de valoración), pero con un Laprovíttola que a sus 36 años está dispuesto a regalar a la Penya grandes tardes como la de este domingo en una final monumental: 31 encestes con 9/13 en triples, 7 pases de canasta y 27 créditos. Brutal.

Todo eso frente a un Barça que ni él mismo reconoce, preso de su inmadurez con un grupo de jugadores completamente nuevo respecto al que el argentino dejó a principios de verano. Pese a ello, se quedó cerca de tocar metal (71-68 al cierre del tercer cuarto), algo que no logra desde mediados de 2023. Una sequía ya pronunciada en el club azulgrana, cuyo nuevo entrenador, Aleksandar Sekulic exprimió a su plantilla todo lo que pudo en su puesta en escena en Badalona.

El Joventut se alzó con el título en su regreso a una final del torneo 39 años después de la jugada en 1987 en la que cayeron, precisamente, ante los culés. Con este triunfo, la Penya rompe la histórica maldición del anfitrión, convirtiéndose en el primer equipo organizador en ganar la Supercopa en toda la historia de la competición.

Además, la victoria verdinegra certifica el cuarto campeón diferente por cuarto año consecutivo en el torneo (Real Madrid 2023, Unicaja Málaga 2024, Valencia Basket 2025 y Joventut 2026), un hito de alternancia que no se daba desde el periodo 2014-2017. Los de Dani Miret se cobran, además, la revancha de la final de 1987 en Vigo (91-88).