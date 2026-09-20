El sueño de Julián Álvarez lo vive Jonathan David

Hay quien sueña y hay quien ejecuta. Mientras Julián Álvarez tuvo el sueño veraniego, tan fuerte como para vociferarlo en pleno Mundial, Jonathan David come a lo callado. El argentino lleva un mes asimilando lo que el Atlético lleva meses gritando, que si no abonaban su cláusula no se iba a ir, y el canadiense aprovecha ese retiro espiritual para ocupar su sitio con goles.

Tres en los últimos tres partidos, el último ante el Real Madrid en el derbi por antonomasia de España. Igual, para cuando Julián despierte del sueño, Jonathan David se lo ha convertido en pesadilla. El canadiense culminó la victoria del Atlético, impulsada por el penalti y la posterior expulsión polémica a Huijsen, y vuelve a dejar un proyecto del Real Madrid en cuidados intensivos.

Ya ocurrió hace un año con Xabi Alonso de por medio, cuyo final tuvo su origen tras la manita en el Metropolitano, y ahora es Mourinho el que sale golpeado del feudo rojiblanco. El pozo no tiene tanta profundidad como aquel día, pues su equipo dio la cara incluso con un jugador menos, pero ya saben que en el Real Madrid el eco de las derrotas, y más contra el Atlético, perdura.

Muchas patadas, tensión y polémica… poco fútbol

El derbi de 2026 tuvo un primer acto como cualquier derbi de los setenta. De patadas, empujones, protestas y recados hubo mucho en el Metropolitano. Ahora, de fútbol, poco. Transiciones lentas, horizontales y poca música. Más ruido que rock and roll. Si uno entiende por rock and roll más movimiento con balón. Ahora, si la acepción es lucha y entrega, este era el partido a ver porque al menú también se le añadió tensión y polémica. No con el penalti a favor del Atlético, que esconde pocas dudas, sí con su resolución. Roja directa a Huijsen revisión del VAR mediante, y casi toda la segunda parte con un jugador menos.

Baena debe jugar un Mundial cada temporada

Se desconoce qué bebió y comió Baena durante la travesía veraniega de España por Estados Unidos, pero que no deje de beberlo. Su primera mitad ante el Real Madrid representa su mutación. Ya no es el Baena que se frustra y se hace pequeño cuando erra; ahora falla un pase y se exprime para recuperar o, como mínimo, tapar espacios. A eso le añadió presencia en campo contrario. Baena ha recuperado la confianza. «Este sí es mi Baena», que diría aquel.

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