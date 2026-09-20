Rüdiger marca el único gol del Real Madrid en un mal derbi ante el Atlético

Antonio Rüdiger marcó el único gol del Real Madrid en el derbi madrileño contra el Atlético. El central alemán, que había salido al terreno de juego en la segunda parte (justo después del 1-0), hizo un buen tanto al rematar de cabeza un centro de Bernardo Silva. El gol madridista llegó en el minuto 89 y sólo sirvió para maquillar la derrota en un derbi polémico.

Tras los goles de Grimaldo (de penalti, más expulsión de Huijsen) y Jonathan David, el Real Madrid anotó a final del encuentro, cuando ya quedaban pocos minutos. Fue una falta lanzada por Bernardo Silva (que también saltó al terreno de juego en la segunda parte) que remató Rüdiger.

El derbi fue muy polémico, porque el Real Madrid se quedó al inicio de la segunda parte con 10 jugadores por la expulsión de Huijsen al cometer un penalti sobre Giuliano Simeone. En la primera parte, el colegiado Ortiz Arias perdonó las expulsiones de Kang-in Lee y Cuti Romero por dos durísimas faltas sobre Valverde y Bellingham.

Derbi madrileño en el Metropolitano

Atlético y Real Madrid se miden en el Metropolitano en el primer derbi madrileño de los mínimo dos que habrá esta temporada (puede haber más en la Copa del Rey, Supercopa de España o Champions).

Para este encuentro, Mourinho ha sacado el siguiente once titular: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.

Por su parte, Simeone ha sacado a estos jugadores para el inicio del encuentro: Oblak; Cuti Romero, Hancko, Pubill, Grimaldo; Llorente, Giuliano, Cardoso, Baena; Kang-in Lee y Jonathan David.