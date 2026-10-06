Gordon se sincera: «Hice muchos desmarques que nadie vio en mi carrera, pero ahora Pedri sí los ve»

Anthony Gordon ha caído de pie en el Barcelona. El extremo inglés ha encajado desde el primer día a la perfección en el esquema de Hansi Flick. El ex de Newcastle está aprovechando el juego culé para sacar su mejor versión sobre el césped. Concentrado con Inglaterra durante este parón, Gordon se ha sincerado sobre sus primeros meses en Cataluña.

«Lo que representa el Barcelona para mí es que el rival toque el balón lo menos posible. Ahora también tenemos agresividad. Me he adaptado bien porque es un juego muy similar al Newcastle. La principal diferencia con la Premier es la intensidad, aquí todo es más pausado y basado en el control y la posesión. He hecho muchos desmarques a lo largo de mi carrera que nadie veía, pero ahora Pedri los ve. Quiero ganar todos los títulos y tenemos plantilla para lograrlo», reconoció Gordon en una entrevista en los medios del club blaugrana.

Gordon también confesó cuál es para él el mejor Barcelona de la historia: «El de Pep Guardiola, el que ganó la Liga de Campeones con jugadores como Xavi e Iniesta. Mi jugador favorito de la historia del Barça, dejando de lado a Messi, es Luis Suárez. Soy un gran aficionado del Liverpool y ya era mi favorito allí junto a Gerrard».

«Eric García me ha ayudado mucho porque habla un inglés perfecto y Dani Olmo, también. Entiendo el castellano, pero cuando hablan muy rápido entre ellos me cuesta más seguirles», confiesa Gordon, que este verano fue el primer fichaje del club catalán.

«No creo mucho en la presión, es algo que te creas tú mismo, en tu mente. Si de pequeño no sentías presión, ahora tampoco debes sentirla. Yo disfruto jugando», añade un Anthony Gordon que está disfrutando de este inicio de su nueva etapa como jugador en Barcelona.