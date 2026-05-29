Se filtra en Inglaterra la millonada que el Barcelona pagará por Anthony Gordon

El Barcelona ha cerrado el fichaje de Anthony Gordon y este viernes 29 de mayo será su puesta en escena como nuevo jugador culé. Desde Inglaterra han desvelado las millonarias cifras de un traspaso por el que la entidad catalana pagará al Newcastle cerca de 100 millones, 80 kilos más 10 en variables. El las oficinas del Camp Nou esperan estar en los próximos días en la regla 1:1 y así poder invertir más en fichajes a lo largo del verano después de recibir el OK de la Liga.

El Barcelona quiere hacer los deberes antes del inicio del Mundial 2026 y ya ha cerrado su primer fichaje de cara a la próxima temporada. Muchos no lo esperaban pero la primera contratación para la nueva era de Flick en el banquillo culé es Anthony Gordon, futbolista que en los últimos años ha militado en el Newcastle y que llega al Camp Nou para ampliar el fondo de armario de la plantilla culé. Su posición natural es banda izquierda aunque también puede actuar como punta o en la derecha.

Anthony Gordon llegó el jueves a Barcelona y hoy será anunciado oficialmente como nuevo jugador del conjunto culé. Deco ha estado rápido para cerrar la operación por un futbolista que se caracteriza por su intensidad y velocidad. En la última temporada el delantero ha anotado 17 goles en los 46 partidos que ha disputado. En Premier League sólo ha marcado 6 tantos y otros 10 han sido en la Champions League, donde se enfrentó al Barcelona en fase de liga y en los octavos de final.

El Barcelona ficha a Anthony Gordon

El periódido de Newcastle Chronicle Live ha publicado en Inglaterra todas las cifras del fichaje de Anthony Gordon, que no le saldrá barato al Barcelona. Finalmente, este medio ha desvelado que el club culé pagará 80 millones de euros más 10 en variables por el fubolista inglés, que está valorado en 60 millones de euros.

Según informa este medio británico, estos variables dependerán de que el juegue más del 60% de los minutos y se percibirá un millón anual si se cumple con ello en los cinco años de contarto que unirán al británico con el Barcelona. Los otros cinco restantes tienen que ver con los títulos que consiga el delantero con el Barcelona durante el lustro que estará en el Camp Nou.

Como informá el periódicto inglés, el Newcastle también ha dado facilidades de pago al Barcelona para poder abonar el grueso del pago por el futbolista y además se queda un porcentaje de una próxima venta en el futuro. El club inglés pagó en su día 45 millones al Everton para hacerse con los servicios de un futbolista que ahora venden por 80. No ha sido una mala venta y con el tiempo se verá si el Barcelona ha hecho una buena compra o ha pagado en exceso por un jugador que no está llamado a ser titular indiscutible en el once de Hansi Flick.