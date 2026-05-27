El Barcelona ata a Anthony Gordon y ya negocia con el Newcastle un traspaso desorbitado

El Barcelona ya ha atado a su primer fichaje de cara a la temporada que viene y no es otro que el delantero inglés Anthony Gordon. Ahora, el equipo azulgrana tendrá que negociar con el Newcastle que no se vaya de madre. El club inglés pide en estos momentos más de 80 millones de euros en un traspaso que parece algo desorbitado.

«Acuerdo total alcanzado entre Anthony Gordon y el Barcelona en los términos personales. El Barcelona está en conversaciones directas y oficiales con el Newcastle para cerrar el acuerdo club con club. El Barça quiere cerrar el acuerdo rápidamente para adelantarse a los clubes de la Premier League y al Bayern, que siguen activos en las sombras», señaló Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, a través de sus redes sociales.

Fuentes desde Inglaterra apuntan a que el fichaje no está cerrado. El Barcelona y Anthony Gordon tienen un acuerdo verbal, pero ahora falta la negociación con el Newcastle, que no será sencilla. Desde las islas señalan que el club británico pide por su delantero 80 millones de euros más variables.

También el Bayern de Múnich anda detrás del jugador inglés, y es por eso que el Barcelona quiere ser más rápido y cerrar esta incorporación antes del inicio del Mundial. A sus 25 años, es uno de los atacantes más desequilibrantes de la Premier League. 17 dianas ha marcado este curso con el Newcastle. Pero quizás esos 80 millones que piden las urracas sean un traspaso demasiado desorbitado para este jugador.

Durante los últimos meses, en el Barcelona se han hablado de muchos nombres para reforzar el equipo, como los de Bastoni, Joao Pedro o Julián Álvarez. Pero parece que el primero en llegar al tercer año de Hansi Flick como técnico blaugrana será Anthony Gordon. Otro inglés para la banda del Barça después de ver lo bien que funcionó Rashford.