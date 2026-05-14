Flick: «Queríamos alcanzar los 100 puntos y no ha sido posible»

Hansi Flick valoró en la sala de prensa de Mendizorroza la derrota del Barcelona en Vitoria a manos de un Deportivo Alavés que se jugaba la vida. El equipo culé, con este 1-0 en contra, dice adiós a poder ganar la Liga con 100 puntos. Los jugadores del conjunto azulgrana llegaban con la resaca de la rúa de hace solamente dos días.

«Vi cosas positivas de mi equipo. Estoy contento con Álvaro, que debutó, y también con Xavi Espart», señaló Hansi Flick ante los medios de comunicación.

«Antes del partido, le dije que jugara como entrena. Eso es lo que quiero ver por parte de los jóvenes. Que lo den todo cuando entrenan con nosotros o cuando juegan con el Barça Atlètic», dijo Flick sobre los canteranos que han debutado en Vitoria.

Flick no se quiso mojar sobre las palabras de Florentino Pérez: «¿Las declaraciones de Florentino Pérez? No vale la pena responder».

«Queríamos alcanzar los 100 puntos, pero ahora ya no es posible. Y al final, así es el fútbol. También se lo dije al equipo: vi muchas cosas que me gustaron mucho, y ahora vamos a seguir trabajando y preparándonos para el próximo partido», añadió el entrenador azulgrana.

«Hoy decidimos darle descanso a Joan, pero sigue siendo el número 1», culminó el entrenador del Barcelona.