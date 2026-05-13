El Barcelona dice adiós a la Liga de 100 puntos en Vitoria

El Barcelona de Hansi Flick dijo adiós a su Liga de 100 puntos tras salir campeón después de perder en Vitoria contra el Deportivo Alavés (1-0). Un gol de Diabaté batiendo a Szczesny fue suficiente para sacar del descenso al equipo vitoriano a falta de dos jornadas para el final del campeonato. El Barça demostró que llegaba a este duelo de resaca, y se fue del partido sin tirar a portería durante 93 minutos de encuentro.

El Barcelona salió a competir en Mendizorroza con el único objetivo de intentar alcanzar los 100 puntos en Liga. Ni el Zamora de Joan García estaba en juego, ya que Hansi Flick apostó por Szczesny bajo palos. También debutó el canterano Cortés en el centro de la defensa en un once de rotaciones con Balde, Bernal, Casadó, Roony y… Lewandowski. Tras ganar la Liga, el campeón llegaba a Vitoria de resaca. Luis de la Fuente estaba en la grada del estadio viendo a los internacionales.

El Deportivo Alavés, por otro lado, estaba obligado a ganar en una final para ellos para poder salir de puestos de descenso. La Liga se acaba y la parte de abajo está al rojo vivo.

El Alavés se jugaba la vida… y el Barcelona no

El Barcelona fue superior durante la primera parte, con mucha pelota, y muchos acercamientos a la portería de Sivera. Pero la mayoría sin peligro. El equipo azulgrana no tiró a portería en todo el primer tiempo. Poca eficacia.

En cambio, el Deportivo Alavés sí tuvo eficacia en su segundo disparo a portería al filo del descanso. Ya en el tiempo añadido, Antonio Blanco, canterano madridista, puso un gran centro al área y Diabaté lo remató de forma acrobática, adelantándose a los centrales del equipo culé.

Explotó Mendizorroza con el 1-0 para el Deportivo Alavés. Un gol que sacaba del descenso al equipo vitoriano. Tras el descanso, sin cambios, y con una nueva ocasión de Diabaté. Tuvo su doblete el delantero del cuadro vasco en el 50 con un cabezazo que detuvo Szczesny, bien colocado bajo palos.

Un Barcelona errático

Movió ficha en el banquillo Hansi Flick sacando a Ferran Torres por Roony, Xavi Espart por Cubarsí y Pedri por Casadó. Contestó Quique Sánchez Flores muy poco después, sacando a Ibáñez y a Mañas.

El dominio era culé y el Alavés cada vez se iba más atrás. Aun así, Guridi rozó el segundo a veinte minutos del final con un remate lejano al poste. Antes, había avisado Bernal con otro remate desde lejos que se marchó fuera. Los de Hansi Flick subieron una marcha en la recta final para buscar el empate.

El entrenador alemán no quería perder el partido y decir adiós a la opción de los 100 puntos. Por eso sacó a Cancelo en el 79 para sumar un nuevo efectivo al ataque por banda izquierda.

Defendió bastante bien el Deportivo Alavés durante todo el segundo tiempo sin conceder ocasiones claras. El Barcelona no había disparado entre los tres palos en todo el partido y así terminó. Dijo adiós a la Liga de los 100 puntos sin competir en Vitoria.