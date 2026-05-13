La Liga cambia la hora del Barcelona – Real Betis a cuatro días de jugarse

El Barcelona y el Real Betis ya conocen el nuevo horario para su encuentro correspondiente a la jornada 37 de la Liga. La competición anunció este miércoles una modificación en la programación de la penúltima fecha del campeonato y confirmó que el duelo entre azulgranas y verdiblancos se disputará finalmente el domingo 17 de mayo a las 21:15 horas.

El duelo entre Barça y Betis será, además, uno de los últimos grandes escenarios de la temporada antes del cierre definitivo del campeonato. Una cita que, pese a no tener trascendencia clasificatoria, reunirá a dos de los equipos más atractivos del curso en una jornada marcada por las celebraciones y el fútbol sin presión.

El choque llegará en un contexto completamente distinto al que se esperaba hace apenas unas semanas. El Barcelona afrontará el partido ya proclamado campeón de Liga tras conquistar matemáticamente el título en la jornada anterior, mientras que el Betis también llegará con los deberes hechos después de asegurar su clasificación para la próxima edición de la Champions League.

Con ambos objetivos ya cerrados, el encuentro en el Camp Nou tendrá un ambiente mucho más festivo que competitivo. La afición culé ya tuvo la ocasión de celebrar junto a sus jugadores el campeonato liguero en la jornada anterior. Aun así, la afición cule recibirá a sus jugadores con una buena ovación por su logro. Por su parte, el Betis pondrá el broche a una temporada histórica. El conjunto verdiblanco logró certificar su presencia en la máxima competición europea.

Será el último partido del Barça en casa, lo que implica que algunos jugadores que no seguirán la próxima temporada vistiendo los colores azulgranas tendrán la ocasión de poder despedirse como corresponde de su afición. El resto de la plantilla aprovechará también para agradecer el cariño brindado esta temporada y despedirse hasta la siguiente.