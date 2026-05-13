Eder Sarabia pierde los papeles: llamó al árbitro «hijo de puta» y «sinvergüenza» tras perder ante el Betis

Eder Sarabia acabó desquiciado este miércoles tras perder ante el Betis. Así lo recogió el acta arbitral del colegiado Isidro Díaz de Mera al denunciar graves insultos al equipo arbitral tras el encuentro del conjunto ilicitano. Un partido en el que no pudo alejarse del descenso y que, fruto del nerviosismo, acabó perdiendo los papeles en el túnel de vestuarios.

Según refleja el árbitro, el técnico vasco se dirigió al término del partido al equipo arbitral en los siguientes términos: «Sois unos sinvergüenzas, hijos de puta». Sarabia, que ya había sido amonestado con tarjeta amarilla durante el encuentro, acudió minutos después al vestuario arbitral, según añade el acta, para disculparse por sus insultos y su comportamiento.

El preparador del Elche, que ya fue expulsado esta temporada en su anterior visita a La Cartuja durante un encuentro de Copa, se expone ahora a una sanción disciplinaria que podría impedirle dirigir al equipo en las dos últimas jornadas del campeonato. Sarabia ya se ha perdido esta temporada tres partidos: dos tras su expulsión ante Osasuna, frente a Celta y Alavés, y otro más ante el Espanyol por acumulación de tarjetas.

Eder Sarabia clama contra el arbitraje español

El entrenador vasco se mostró muy crítico tras el partido con la actuación arbitral por el gol anulado al Elche en los últimos instantes del primer tiempo por una mano de André da Silva, si bien reconoció que la expulsión de Pétrot fue justa.

«En el gol anulado hay una posición natural de André Silva, una mano involuntaria. Si él mete gol, es mano, pero en el momento en el que da el pase, ya se elimina la inmediatez y es gol. Para mí, es un error muy grave que no se puede cometer con lo que nos estamos jugando», aseveró tras el encuentro Sarabia, en referencia a la lucha por la permanencia.

El vizcaíno recalcó que el equipo ilicitano ha «competido muy bien», tanto «once contra once como con uno menos», pues han hecho «muchas cosas muy bien y han comprometido muchísimo al Betis», y destacó que sus jugadores «se han dejado todo en el campo», pero «otra vez algunas decisiones» arbitrales les impidieron «desarrollar todo lo que» les «hubiera gustado».

«La verdad es que ahora estamos jodidos, pero como tiene muchas similitudes con la temporada pasada -cuando lograron el ascenso-, estoy convencido de que va a pasar lo mismo», indicó el entrenador del Elche sobre la pelea de su equipo por la salvación en las dos últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

Al contrario que su visión sobre el gol anulado, Sarabia sí admitió que la expulsión de su central francés Léo Pétrot, en el minuto 49, «es clara», ya que «mide mal y es un error que no puedes cometer» con lo que se están «jugando», además de que «desniveló absolutamente el partido contra este equipazo, con los jugadores que tiene el Betis».

El técnico del cuadro ilicitano insistió en que su equipo está «bien» y «ha merecido más, contra diez y contra once», porque fueron «infinitamente mejores al final de la primera parte» y tuvieron «ocasiones para empatar» en la segunda ante un Betis que marcó «dos golazos, sobre todo el segundo» de Fornals, «un golazo descomunal de un jugador internacional que va a jugar seguramente el Mundial», confesó Eder Sarabia.

«Llevamos tres partidos sin ganar, pero imponiéndonos al rival, y una racha buena de muchos puntos. La primera final es el domingo contra el Getafe y vamos a darlo todo, con nuestra gente y a estar convencidos, como ocurrió el año pasado para el ascenso. Es lo mismo que tenemos que volver a hacer. Ahora todo se aprieta más, pero ya sabemos el camino», dijo.