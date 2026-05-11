José Elías, fundador de Audax Renovables, le adelantó a Josep Piqué la operación de compra por Atrys de Aspy, de la que Elías era principal accionista y consejero delegado, y el ex futbolista compró acciones. Esta es la operativa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha detectado y ha decidido sancionar como infracción «muy grave».

La operación se anunció el 22 de enero de 2021. Los títulos de Aspy cotizaban el día 19 de enero a 2,29 euros por acción, por lo que Piqué habría pagado en torno a 240.000 euros. Luego, el día de la venta de las acciones, el día 27 de enero, ya cotizaban un 22% más altas, a 2,8 euros. La participación de Piqué ya valía unos 50.000 euros más. Un día antes, el 26 de enero, Aspy comunicó los términos exactos de la oferta: 2,875 euros por acción.

Según una resolución del 22 de abril del organismo supervisor, se trata de infracciones tipificadas como «muy graves», por lo que la CNMV ha multado a Piqué con 200.000 euros, mientras que el fundador de Audax Renovables ha sido multado con un importe de 100.000 euros.

José Elías Navarro ha sido sancionado por la «comunicación ilícita» a Gerard Piqué de información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services.

Piqué ha sido sancionado por la adquisición de 104.166 acciones de Aspy Global Services estando en posesión de información privilegiada recibida de José Elías relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health, habiendo obtenido un beneficio económico con la venta de dichas acciones el día 27 de enero de 2021.

El BOE señala que la resolución que impone las sanciones únicamente ha devenido en vía administrativa, por lo que son susceptibles de revisión jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La operación se anunció el 22 de enero de 2021. Los títulos de Aspy cotizaban el día 19 de enero a 2,29 euros por acción, por lo que Piqué habría pagado en torno a 240.000 euros. Luego, el día de la venta de las acciones, el día 27 de enero, ya cotizaban un 22% más altas, a 2,8 euros. La participación de Piqué ya valía unos 50.000 euros más.