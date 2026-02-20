José Elías, presidente no ejecutivo de Ezentis y primer accionista de la tecnológica, ha percibido en 2025 un salario de 90.000 euros, lo que significa en la práctica doblar el que cobró en 2024. Ese año, José Elías recibió 20.000 euros por su cargo desde junio, por lo que el coste del año completo habría sido de unos 40.000 euros. Elías ha percibido este salario pese a que las pérdidas de la compañía también se han duplicado, hasta los 3,2 millones de euros.

El consejo de administración de Ezentis está formado por cinco miembros: el presidente no ejecutivo y consejero dominical en representación de Eléctrica Nuriel, José Elías; la consejera delegada y consejera ejecutiva, Anabel López Porta; y tres consejeros independientes, Ana María Sánchez Tejeda, Ramiro Martínez-Pardo del Valle y Juan Antonio Alcaraz García.

La ejecutiva Anabel López Porta percibió el año pasado una retribución total de 200.000 euros, más del doble (+110,5%) que en en 2024. El consejero Alcaraz también ha mejorado su sueldo en un 13,5%, según el informe de retribuciones publicado por la empresa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

El consejo de Ezentis presidido por José Elías recibió un salario conjunto de 478.000 euros. Las mejoras en el sueldo del presidente no ejecutivo y de algunos consejeros se produce mientras el salario medio de la plantilla fue de 38.000 euros, un 11,8% más que en 2024.

Estas mejoras en los salarios se produce en un ejercicio en el que la tecnológica que preside José Elías registró pérdidas atribuidas de 3,2 millones de euros, prácticamente el doble que en 2024, cuando obtuvo un resultado negativo de 1,67 millones.

Los ingresos de la compañía sí han mejorado en 2025, al alcanzar 34,4 millones de euros, un 146% más que en 2024, impulsados por la ampliación del perímetro de consolidación tras la adquisición de EDA y Elías Equipamientos, ha explicado la empresa.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Ezentis alcanzó en 2025 el millón de euros, frente al Ebitda negativo de 1,9 millones de euros del año anterior.

El grupo ha señalado que esta evolución de su Ebitda refleja su mejora operativa, apoyada en la ampliación del perímetro de consolidación y en la implementación de medidas de eficiencia, control y optimización del gasto.

A cierre de 2025, el patrimonio neto de Ezentis se situó en 5,4 millones de euros, frente a los -3,6 millones de un año antes, debido a las ampliaciones de capital vinculadas a las adquisiciones de EDA y Elías Equipamientos, así como a la conversión de tres disposiciones de Global Tech Opportunities y los préstamos convertibles suscritos con Eléctrica Nuriel y Coenersol. «Todo ello ha contribuido al fortalecimiento del balance del grupo», ha resaltado la compañía.

Eléctrica Nuriel está íntegramente controlada por Excelsior Times, el brazo inversor de José Elías. Este holding empresarial opera en sectores como la energía, la alimentación, la salud y las telecomunicaciones, y ha salido recientemente de pérdidas.