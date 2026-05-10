El inhabilitado Piqué se juega otra sanción: estuvo en zonas restringidas durante el Andorra-Las Palmas

Gerard Piqué no aprende. El propietario del Andorra, que fue inhabilitado esta semana por sus amenazas al cuarteto arbitral del partido de la jornada anterior en Segunda División entre el equipo andorrano y el Albacete, se expone a que el Comité de Competición alargue su sanción. El motivo es que este domingo el catalán estuvo en el Nou Encamp sin desempeñar su cargo, pero pudo visitar en zonas restringidas para él en este momento.

Una de ellas es la del vestuario, donde supuestamente acudió para felicitar a los jugadores del Andorra por su victoria por 5-1 contra Las Palmas, una infracción que, de aparecer en el acta del informador de la Liga, aumentaría el tiempo de sanción. A Piqué le puede salir caro haberse saltado el castigo que se le impuso de seis partidos y dos meses de inhabilitación.

Piqué no iba acreditado por la Liga, pero igualmente se juega nuevas sanciones al adentrarse en zonas prohibidas. Cabe recordar que el mítico defensa del Barcelona dirigió graves ofensas al cuarteto de árbitros encabezado por el colegiado Ena Wolff. «En otros países os reventarían», fue una de las frases que entonó el ex jugador.

El presidente del Andorra, Ferrán Vilaseca, también fue sancionado por desear un accidente de tráfico a los andorranos antes de abandonar el parking del estadio. Según la cadena Cope, apenas cuatro días después de conocerse la inhabilitación de Piqué, este se habría saltado el protocolo visitando áreas protegidas cuyo castigo no le permite.

Piqué de aficionado y el palco clausurado

Piqué presenció el Andorra-Las Palmas como un espectador más. No lo hizo desde el palco, sino desde los asientos reservados para los analistas. De hecho, las localidades para la directiva estaban clausuradas y la zona lucía un lema que no se corresponde para nada con las actitudes de los miembros de la misma: «Fútbol y respeto».