El Barcelona estudia irse otra vez del Camp Nou: pide al Ayuntamiento poder volver a Montjuic

El Barcelona es consciente de la problemática que puede existir con las obras de instalación de la cubierta del Camp Nou de cara a 2027, fecha en la que comenzará este último proceso para dar por concluido el estadio: ya ha solicitado al Ayuntamiento de Barcelona los permisos necesarios para ocupar Montjuic como relevo del Camp Nou.

La fecha clave es el inicio de la temporada 27/28. Justo tras finalizar la próxima temporada, la 26/27, el Barcelona tiene previsto acometer el paso final para las obras del Camp Nou, con la instalación de la cubierta, operación que puede retrasarse notablemente, una situación ya conocida de sobra en Can Barça.

Es por ello que, ante las posibles contingencias que puede generar esta última obra en el Camp Nou, el Barça ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para tramitar y solicitar el Estadio Olímpico Lluís Companys, en Montjuic, como estadio principal del club si fuera necesario. Por el momento no es más que un trámite, una medida de seguridad que el club blaugrana quiere tener bien atada, conocedores de los numerosos retrasos que ha protagonizado Limak Construction en todo este tiempo.

Ya de por sí, en el Barcelona estiman que las obras de instalación de la cubierta del Camp Nou pueden alargarse hasta los cinco meses, tal y como apunta Mundo Deportivo. Este supone que, una vez acabada la temporada, las obras consumirán todo el verano y arañarán parte del inicio de la próxima temporada.

Pese a que el club culé, como se ha hecho anteriormente, solicite que los primeros partidos de Liga los juegue como visitante, las cuentas no salen y se verá obligado a jugar los primeros encuentros lejos del Camp Nou, en Montjuic, territorio que ya conoce bien este Barcelona. La opción de jugar en el Estadi Johan Cruyff está inicialmente descartada, principalmente por la capacidad del estadio, muy inferior a los otros espacios, pese a que se estudie su ampliación hasta los 10.000 espectadores. Insuficiente.

Montjuic es la opción menos dolorosa del Barcelona para abandonar el Camp Nou de forma sostenida. El Estadio Olímpico Lluís Companys ofrece a nivel logístico y económico un salvavidas que no puede equipararse a cualquier otra opción, lejos de cubrir lo que podría generar el Camp Nou, pero un coste a pagar más que asumible.

Así, con todo esto sobre la mesa, conscientes de que el tiempo fuera del Camp Nou es ineludible, el Barcelona ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para agilizar todo el papeleo y adelantarse en el calendario, reservándolo para los partidos que le sean necesarios Cabe recordar que, debido a algún que otro concierto programado con anterioridad en Montjuic, el Barça tuvo que tirar del Johan Cruyff esta pasada temporada, un peaje que no habrían pagado en otras condiciones.

¿Hasta cuándo podría estar el Barcelona en Montjuic? El club quiere asegurarse, al menos, hasta enero o febrero de 2028, en el peor de los casos y con muchas contingencias encima con la cubierta del estadio. Con estas obras finalizadas, el Barça podría volver al Camp Nou y, con éste operativo, iniciar la explotación completa de todos sus servicios.