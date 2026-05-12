Rapapolvo de Flick a Lamine por la bandera de Palestina: «No me gusta, estamos para jugar al fútbol»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación tras proclamarse campeón de Liga. El técnico confirmó su renovación y le echó un rapapolvo a Lamine Yamal por mostrar la bandera de Palestina en la rúa del Barcelona. «Son cosas que no me gustan», señaló el preparador del Barça en la rueda de prensa previa al partido contra el Alavés. «Estamos para jugar al fútbol y que la gente esté contenta», recalcó.

Con el título ya bajo el brazo, el alemán reconoció que su «objetivo es lograr los 100 puntos y hay que ganar los tres partidos. Hemos celebrado mucho, pero podemos jugar bien». Además, Flick se mostró muy feliz por haber ampliado su contrato con el Barcelona un año más.

«¿Lo hemos anunciado? Estoy muy contento y lo logrado me da confianza para seguir uno o dos años más. Muchos técnicos estarían contentos de estar tres o cuatro año, pero creo que en el Barça es mejor limitarlo. De momento, tengo hasta 2028, y si todo va bien, ya lo ampliaremos. Ha sido un acuerdo para las dos partes. He visto que estoy en el lugar adecuado. Es un compromiso por nuestra parte para alcanzar el mejor nivel y lograr nuevos títulos. Todo el mundo tiene el sueño de la Champions. Lo hemos intentado y lo seguiremos intentando. Estoy agradecido por la confianza para seguir», dijo.

Sobre el Zarra y Zamora, el entrenador azulgrana comentó que «no hemos hablado de esto. El equipo es lo que importa, lo individual es secundario. Si el equipo no está bien, nadie gana nada a nivel individual». Flick también confirmó que no han hablado sobre la posibilidad de poner un once de jugadores de la Masia: «No hemos hablado de presentar un once de la cantera. Se trata de lograr una combinación adecuada, entre los de la cantera y los fichajes. La combinación es ideal ahora mismo».

En cuanto a la continuidad de Rashford y Lewandowski, explicó: «A final de temporada se valorará. Las cifras de Marcus son buenas. Y de Robert, qué puedo decir. He ganado títulos con él y estoy orgulloso de ser su entrenador. Las cosas hay que analizarlas. Veremos al final de temporada qué pasa».

Flick no quiso hablar del Real Madrid al ser preguntado por los egos en el club blanco: «Me preocupa mi equipo, no los otros. No pienso en el Real Madrid ni un segundo. Cada uno piensa en su equipo». De Koundé dijo: «Después del partido, dije que era duro elegir quién jugaba y esta posición era muy dura. Jules ha dado todo. Sé que no está satisfecho, pero al final lo acepta. Somos un equipo y necesitamos a todos. Veremos qué pasa mañana»

También confirmó que Kochen no jugará: «No tendrá minutos. Le respeto. Lo da todo, tenemos porteros jóvenes. Pero Joan es el número uno y Szczesny es el segundo. Si cambiamos algo respecto a eso, será por Szczesny». Del mercado, Flick señaló que tiene claro qué posiciones necesitan reforzar: «Tengo claras las posiciones a reforzar. Y Deco. Hemos hablado mucho en los últimos meses, pero el trabajo no ha concluido».

Respecto a Alejandro Balde, comentó lo siguiente: «He hablado con él, venía de una lesión. Joao ha jugado a un nivel fantástico. Nos ha dado más opciones en ataque. Si miro a Balde, ha mejorado en relación al curso anterior, pero debe dar un paso más. Le ayudamos a mejorar. Es fantástico, pero debe demostrarlo y mejorar día a día».

Sobre lo de Lamine y la bandera de Palestina en la rúa, Flick se mostró muy crítico y confirmó que habló con su jugador: «Son cosas que no me gustan, lo de la bandera de Palestina de Lamine. Pero he hablado con él y si él quiere hacerlo, es su decisión. Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros… Lo que vi ayer fue muy emotivo. La gente estaba muy contenta, estamos para jugar al fútbol y que la gente esté contenta. Estoy orgulloso del equipo. Hemos tenido lesiones… no ha sido fácil. Ha habido jugadores claves que no han estado disponibles: Lamine, Pedri, Raphinha, Frenkie… Hemos mejorado mucho durante estos dos últimos meses. Es fantástico y es la clave de las victorias, también en el Clásico. Somos el equipo con menos goles encajados y nadie se lo habría esperado».

Por último, preguntado sobre si ha encontrado el líder para la Champions, el técnico germano dijo: «Tenemos diferentes tipos de líderes… Cuando Gavi regresó, todo el mundo vio que es el corazón del equipo. Vemos el nivel y la calidad de la sesión aumentan. Eso se transmite. Él es un líder. Pero Pedri, también, con el balón. Y Eric. Y los capitanes, como Frenkie, Ronald… lo más importante es la comunicación entre los jugadores en el terreno de juego. Tengo que asumir la responsabilidad. Si la comunicación es buena, todo será más fácil para todos. Es crucial. Si quieres tener el máximo nivel, la comunicación es básica. Tenemos que mejorar y lo haremos».