Resultado Alavés – Barcelona, en directo: resumen, goles y cómo va la última hora del partido de la Liga en vivo online (1-0)
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Deportivo Alavés - Barcelona de la Liga
Mendizorroza acoge este partidazo Alavés - Barcelona que cayó en la jornada 36 de la Liga
El Barcelona buscará la victoria para intentar conseguir los 100 puntos esta temporada
Se viene partidazo en Mendizorroza con este duelo entre el Deportivo Alavés y el Barcelona. El conjunto de Vitoria saldrá con todo para intentar sumar los tres puntos y tratar de abandonar los puestos de descenso a la espera de lo que hagan el resto de equipos que también pelean por la salvación. Los babazorros tendrán para ello que superar a un Barça al que podría pasarle factura la resaca de la fiesta del título de la Liga. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en el Alavés – Barcelona.
Deportivo Alavés – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Como ya es sabido por todos, el Barcelona se proclamó campeón el pasado domingo tras ganar al Real Madrid en el Clásico que se jugó en el Camp Nou, por lo que los de Hansi Flick están en lo más alto de la clasificación. El Real Madrid es segundo, el Villarreal completaría el podio y el Atlético y el Betis ya se han asegurado su participación en la próxima Champions League. Por la parte baja, el Oviedo ya está descendido matemáticamente y el Deportivo Alavés, Girona, Espanyol, Levante, Mallorca, Elche y Sevilla están luchando por lograr la permanencia, estando los babazorros y los catalanes en la zona roja ahora mismo.
El Barça, a por los 100 puntos
Muchos pueden pensar que este partido ante el Deportivo Alavés es un mero trámite para el Barcelona, pero lo cierto es que Hansi Flick y sus futbolistas tienen un nuevo objetivo. Ahora mismo los azulgranas tienen 91 puntos en su casillero y quedan tres encuentros por disputarse, por lo que si consiguieran ganarlos todos alcanzarían las 100 unidades. Al Barça le toca hoy el partido más complicado, ya que el Alavés está luchando por la permanencia. El próximo domingo jugarían en el Camp Nou ante un Betis que no se juega nada y concluirá el campeonato en Mestalla frente al Valencia.
Partidazo en Mendizorroza
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del Deportivo Alavés – Barcelona que corresponde a la jornada 36 y que se disputará en Mendizorroza. Ambos equipos están listos para afrontar un partido bastante importante, aunque es igual de cierto que las necesidades de ambos son bien distintas, ya que el club babazorro está penúltimo en la clasificación y queda muy poquito campeonato por delante, por lo que están luchando por lograr la salvación.
Min 78
Cerraron a Ferran
Gran carrera del valenciano, pero entre tres o cuatro jugadores cerraron a Ferran Torres y no pudo chutar a portería y perdió el balón.
Min 73
¡Fuera de juego!
Se señaló fuera de juego de Ángel Pérez, pero la acción terminó con un disparo de Guridi que repelió el palo. Hubiera sido un golazo.
Min 72
Resiste el Alavés
Aprieta el Barcelona, pero se está topando con un Alavés que está muy bien plantado defensivamente.
Min 69
El tiempo corre…
Sigue pasando el tiempo en Mendizorroza y quedan algo más de 20 minutos. El Barcelona sigue perdiendo y el Alavés está planteando un partido muy serio.
Min 64
¡Lo intentó Bernal!
Buen disparo de Marc Bernal desde la media luna del área que se marchó fuera. Aprovechó Quique Sánchez Flores para hacer dos cambios. Ibáñez y Mañas entran por Diabate y Denis Suárez.
Min 62
Carrusel de cambios
Tres sustituciones en el Barça. Entran Xavi Espart, Pedri y Ferran Torres. Se marchan Cubarsí, Casadó y Roony Bardghji.
Min 60
¡Fuera!
Disparo muy cruzado de Dani Olmo desde la frontal del área que se marcha fuera.
Min 55
Aprieta el Barcelona
Saque de esquina que efectuó Roony. El ex del Copenhague metió el balón al primer palo, pero ahí despejó Diabate. Tuvo otro córner el Barça y en esta ocasión lo sacó en corto Rashford. Centró el inglés y Sivera salió para despejar de puños.
Min 51
¡Parada de Szczesny!
Vaya recorte de Rebbach a Koundé. El centro fue directo al punto de penalti, donde Diabate estaba solo, pero Szczesny se estiró perfecto para evitar el segundo del Alavés.
Min 48
Pequeño rifirrafe
Hay un pequeño pique entre jugadores del banquillo del Barcelona, como Eric García y Araújo, con Ángel Pérez o Tenaglia.
Min 46
Tarjeta amarilla
15 segundos y amarilla para Rashford por darle en la cara a Tenaglia en un salto por un balón aéreo.
¡Arranca el segundo tiempo!
Rueda de nuevo el balón en Mendizorroza. Ahora sacó de centro el Alavés, que va ganando.
¿Los 100 puntos del Barcelona?
Recordamos que el Barcelona va perdiendo 1-0 frente al Alavés y que para que los de Hansi Flick consigan llegar a los 100 puntos tienen que ganar hoy y los dos partidos que le quedan en Liga.
El Deportivo Alavés
Este gol de Diabate sacaría al Deportivo Alavés de la zona de descanso. El glorioso adelantaría a equipos como el Levante, Girona, Elche o al Mallorca, que va perdiendo.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en Mendizorroza con este gol in extremis del Deportivo Alavés.
Min 45+1
¡GOOOL DEL ALAVÉS!
¡GOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOL DE DIABATE! Córner para el conjunto babazorro que va al corazón del área. Rashford no despejó bien y el cuero acabó en el área chica tras una asistencia de Antonio Blanco y no falló el delantero ante Szczesny. El cuarto árbitro indicó que se jugaría un minuto más en este primer tiempo.
Min 42
¡Tenaglia!
Buena ocasión para el Alavés, pero el derechazo de Tenaglia lo blocó bien abajo Szczesny.
Min 39
Nos acercamos al descanso
Nos acercamos al descanso y el 0-0 sigue luciendo en el marcador de Mendizorroza. Este resultado no sería suficiente para ninguno de los dos equipos.
Min 35
Protesta Mendizorroza
Reclama el público y algún jugador del Alavés una mano de Alejandro Balde, pero el cuero le chocó en la cara, así que no hay nada.
Min 33
Cómo va el Alavés – Barcelona
Hemos superado la media hora de partido en Mendizorroza y todavía estamos con el marcador inicial. El Alavés y el Barcelona continúan con el 0-0 en el luminoso.
Min 30
Centro muy pasado
Centro de Rashford que se fue cerrado y acabó en la parte de arriba del fondo de la portería. Saque de portería para Sivera.
Min 27
Todo acaba en falta
Saque de esquina para el Alavés que termina en falta a Roony después de que el Barcelona consiguiese sacar el esférico de su área.
Min 25
Se durmió Lewandowski
Era una llegada peligrosísima del Barcelona, pero Lewandowski se durmió mientras decidía si se la daba a Roony o a Rashford, que estaban solos.
Min 21
¡Fuera!
Toni Martínez cayó en el área quejándose de un golpe con Cortés. En la segunda jugada el disparo de Rebbach se fue por muy poquito. De hecho el debutante en la zaga del Barça es el que desvía el cuero. En el córner el remate de Toni acabó en los guantes de Szczesny.
Min 17
Contragolpe del Alavés
Vaya contragolpe se ha marcado el Alavés por medio de Rebbach, que corrió prácticamente desde su área hasta el del Barcelona. Su pase fue muy fuerte y se le escapó el control a Diabate.
Min 14
Estuvo bien Szczesny
Saque de esquina para el Alavés tras un contragolpe. Denis Suárez mandó el balón al segundo palo y Szczesny se estiró para meter los dedos y evitar el peligro.
Min 10
¡Otra ocasión de Rashford!
Disparo de Dani Olmo desde fuera del área que desvía Denis Suárez. El saque de esquina, botado por Roony Bardghji fue al segundo palo y Rashford apareció desde segunda línea, pero el cuero se estrelló en un rival.
Min 8
¡Otra para el Barça!
Grandísimo centro de Koundé desde línea de fondo al segundo palo, pero la volea de Rashford se estrelló en el lateral de la red.
Min 7
¡Fuera!
Gran movimiento de Dani Olmo para superar a Guridi. Se la dio a Roony, pero el disparo de Bardghji se marchó fuera. Cruzó demasiado su chut.
Min 5
Una advertencia
El colegiado se acerca a llamarle la atención a Quique Sánchez Flores por alguna protesta.
Min 2
Despeja el Barça
Primer acercamiento del Alavés que terminó en córner. Lo sacó Denis y despejó el Barcelona, pero se reclamó una posible mano de un jugador culé.
¡Comienza el Alavés – Barcelona!
¡Y rueda ya el cuero en Mendizorroza! Sacó de centro el Barça.
Hay pasillo
Los jugadores del Alavés le han hecho el pasillo a los jugadores del Barcelona, que fueron campeones de Liga hace unos días.
¡5 minutos!
Aprovechamos que no queda nada para que arranque el partidazo en Mendizorroza para dejarles la previa del Alavés – Barcelona. Los jugadores saltarán al verde en breves momentos.
A qué hora empieza el Barcelona hoy
La Liga programó el Alavés – Barcelona en el horario de las 21:30 horas de hoy, miércoles 13 de mayo, por lo que quedan 10 minutos para que ruede el balón en Mendizorroza.
Dónde ver por televisión el Alavés – Barcelona
Este Alavés – Barcelona se puede ver por televisión en directo por el medio de pago Movistar+. Recordamos también que en OKDIARIO te vamos a contar gratis en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en este choque de la jornada 36 de la Liga.
Alineación del Alavés
También compartimos el once elegido por Quique Sánchez Flores para este partidazo que se va a jugar en Mendizorroza. Esta es la alineación oficial del Deportivo Alavés contra el Barcelona hoy: Sivera; Ángel, Tenaglia, Koski, Parada; Rebbach, Antonio Blanco, Guridi, Denis Suárez; Ibrahim, Toni Martínez.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick para intentar seguir peleando por ese reto de conseguir los 100 puntos en la Liga. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Alavés: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Cortés, Balde; Bernal, Casadó, Dani Olmo; Bardghji, Rashford, Lewandowski.
¡Una hora y media!
Activamos el cronómetro porque ya va quedando menos para que comience este partidazo de la Liga. En breves momentos anunciaremos las alineaciones del Deportivo Alavés y del Barcelona.
Min 79
Nuevo cambio
Hansi Flick mete a Cancelo para que ocupe el puesto de Alejandro Balde. También movió ficha Sánchez Flores. Se marcha Víctor Parada para que entre Protesoni.