Resultado Alavés – Barcelona, en directo: resumen, goles y cómo va la última hora del partido de la Liga en vivo online (1-0)

Se viene partidazo en Mendizorroza con este duelo entre el Deportivo Alavés y el Barcelona. El conjunto de Vitoria saldrá con todo para intentar sumar los tres puntos y tratar de abandonar los puestos de descenso a la espera de lo que hagan el resto de equipos que también pelean por la salvación. Los babazorros tendrán para ello que superar a un Barça al que podría pasarle factura la resaca de la fiesta del título de la Liga. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en el Alavés – Barcelona.

Deportivo Alavés – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Como ya es sabido por todos, el Barcelona se proclamó campeón el pasado domingo tras ganar al Real Madrid en el Clásico que se jugó en el Camp Nou, por lo que los de Hansi Flick están en lo más alto de la clasificación. El Real Madrid es segundo, el Villarreal completaría el podio y el Atlético y el Betis ya se han asegurado su participación en la próxima Champions League. Por la parte baja, el Oviedo ya está descendido matemáticamente y el Deportivo Alavés, Girona, Espanyol, Levante, Mallorca, Elche y Sevilla están luchando por lograr la permanencia, estando los babazorros y los catalanes en la zona roja ahora mismo.

El Barça, a por los 100 puntos

Muchos pueden pensar que este partido ante el Deportivo Alavés es un mero trámite para el Barcelona, pero lo cierto es que Hansi Flick y sus futbolistas tienen un nuevo objetivo. Ahora mismo los azulgranas tienen 91 puntos en su casillero y quedan tres encuentros por disputarse, por lo que si consiguieran ganarlos todos alcanzarían las 100 unidades. Al Barça le toca hoy el partido más complicado, ya que el Alavés está luchando por la permanencia. El próximo domingo jugarían en el Camp Nou ante un Betis que no se juega nada y concluirá el campeonato en Mestalla frente al Valencia.

Partidazo en Mendizorroza

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del Deportivo Alavés – Barcelona que corresponde a la jornada 36 y que se disputará en Mendizorroza. Ambos equipos están listos para afrontar un partido bastante importante, aunque es igual de cierto que las necesidades de ambos son bien distintas, ya que el club babazorro está penúltimo en la clasificación y queda muy poquito campeonato por delante, por lo que están luchando por lograr la salvación.