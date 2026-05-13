Cuándo se juega el Real Madrid – Oviedo: horario y cómo ver por televisión gratis en directo y en vivo online el partido de la Liga

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Oviedo de la Liga El Santiago Bernabéu acoge este Real Madrid - Oviedo de la jornada 36 de la Liga El Oviedo ya está descendido matemáticamente, por lo que hay poco en juego en este choque de la Liga

El Real Madrid y el Oviedo están listos para disputar el encuentro de la jornada 36 de la Liga que se disputará en la capital de España y en el que el cuadro blanco se vuelve a reencontrar con sus aficionados tras perder el Clásico del pasado domingo. Te contamos a continuación qué día es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Horario del Real Madrid – Oviedo: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid recibe al Oviedo para disputar el partido que corresponde a la jornada 36 de la Liga en el Santiago Bernabéu. Los pupilos de Álvaro Arbeloa afrontan un encuentro de mero trámite en Concha Espina, ya que hace unos días perdieron en el Clásico en el Camp Nou y eso significó que el Barcelona se proclamaba campeón del torneo de la regularidad. Delante estará el cuadro asturiano, que tampoco tienen nada en juego después de que se consumase su descenso a la segunda categoría del fútbol español.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Oviedo

La Liga ha programado este frenético Real Madrid – Oviedo correspondiente a la jornada 36 del campeonato nacional de nuestro país para este jueves 14 de mayo. La patronal presidida por Javier Tebas ha fijado el arranque de este encuentro entre madridistas y asturianos en el horario de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones en los aledaños del Santiago Bernabéu y así el árbitro podrá dar inicio al choque de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Oviedo en directo por TV online y en vivo

Dazn y Movistar+ fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se disputen cada semana en el campeonato nacional español. Este Real Madrid – Oviedo de la jornada 36 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Tenemos que tener en cuenta que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu, por lo que este encuentro no se podrá ver gratis y en abierto por TV.

Los aficionados del cuadro de Concha Espina, del conjunto carbayón y los amantes del fútbol español en general tienen que saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Oviedo correspondiente a la jornada 36 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador también ofrece a todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador a ella y no perderse nada de lo que suceda en la capital de España.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en este partidazo de la jornada 36 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Oviedo desde una hora y media antes de que arranque el choque. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos con todos los lectores de OKDIARIO las declaraciones importantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Oviedo

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro campeonato que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online el Real Madrid – Oviedo de la jornada 36 de la Liga tienen que saber que podrán escuchar por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar con todo lujo de detalles lo que esté ocurriendo en Chamartín.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Oviedo

El Estadio Santiago Bernabéu, situado en el distrito de Chamartín, será el recinto deportivo donde se jugará este emocionante Real Madrid – Oviedo de la jornada 36 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1947 y en los últimos años ha sufrido una gran reforma que le ha convertido en uno de los campos más importantes de todo el planeta. Además, tiene capacidad para recibir a unos 80.000 espectadores y, como es habitual, se espera una gran entrada a pesar de ser un choque entre semana.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Ricardo de Burgos Bengoetxea para que imparta justicia en el Real Madrid – Oviedo correspondiente a la jornada 36 de la Liga. A los mandos del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, así que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará ubicado en la banda del Santiago Bernabéu.